Семь сельских школ Новосибирской области начнут работу полностью обновлёнными 1 сентября

В Новосибирской области завершена приёмочная кампания образовательных организаций перед началом нового учебного года. К 1 сентября в районах области отремонтировано семь школ.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области 19 августа, все школы региона готовы к началу нового учебного года. Учреждения начнут образовательный процесс 1 сентября. В их числе — семь объектов образования в районах области, где завершён капитальный ремонт.

Вопросы подготовки образовательных организаций региона к новому учебному году, завершения капитального ремонта объектов текущего года, организации школьного питания, подвоза детей, проведения вакцинации работников образования, реализации национального проекта «Образование» и другие обсудили на заседании оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в 2022/2023 учебном году, в пятницу.

Оперштаб провел заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. Он подчеркнул, что школы региона готовы к приёму детей, и обратил внимание на важность обеспечения непрерывности и безопасности образовательного процесса в учреждениях, где проводится капитальный ремонт, а также обеспечения организации качественного школьного питания и подвоза школьников.

Как доложил на совещании заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов, с 1 сентября в регионе приступят к работе 937 школ. Замминистра напомнил, что в текущем году в 25 образовательных организациях области стартовало проведение капитального ремонта по приоритетному отраслевому проекту «Модернизация системы общего образования на территории Новосибирской области», 13 из них будут сданы в этом году, семь откроются к 1 сентября 2022 года в Кыштовском, Краснозерском, Новосибирском, Чулымском, Кочковском, Маслянинском районах области. Всего на капремонт школ будет направлено порядка миллиарда рублей из федерального бюджета, порядка 280 млн рублей – из областного бюджета.

Кроме того, к началу нового учебного года к выходу на маршруты готовятся школьные автобусы, проверяются маршруты и техника. Все автобусы для подвоза школьников обеспечены необходимыми навигационными системами, подчеркнули в областном правительстве. За последние три года в регион поставлено более 200 единиц техники для подвоза школьников.

Напомним, в июне более тысячи выпускников-медалистов новосибирских школ посетили губернаторский приём.