В Новосибирске выставили на продажу помещения недавно открывшегося торгового центра

В Новосибирске продаются помещения в торговом центре «Квадрат» на улице Кропоткина. Его торжественное открытие прошло в начале 2022 года.



Напомним, что первоначально объект недвижимости на улице Кропоткина был построен как дилерский центр LADA. В 2007 году автоцентр приобрела самарская группа компаний «СОК», и на этих площадях открылся дилерский центр Chevrolet компании «Новосибирск-Авто». С 2011 по 2014 год на площадке располагался автосалон Citroen компании «Авто Сити-НСК», с 2015 по 2021 – салон компании VIP-Serviсe, которая занималась сервисом и продажей автомобилей премиум и люкс класса, а также официально представляла отечественную марку Marussia.

В дальнейшем объект недвижимости сменил собственника — по словам участников рынка, им стал предприниматель Егор Дашенко. Площадка на Кропоткина прошла процесс комплексной реконструкции и была перепрофилирована под розничную торговлю. Новый ТЦ получил название «Квадрат». Общая площадь объекта составила 1500 кв.м. с собственной парковкой на 100 машиномест общей площадью 1700 кв.м.

Официальное открытие торгового центра составлялось в начале 2022 года. Одним из якорных арендаторов «Квадрата» стала федеральная сеть «Лента». Ее площадь — 551 кв.м. Договор аренды с ней, по данным объявления, размещенного на AVITO агентством недвижимости LOKS, подписан на 10 лет. Среди других арендаторов можно также выделить аптеку сети «Фармакопейка» площадью 41 кв.м. (договор аренды на 5 лет).

Согласно размещенному на Avito объявлению, стоимость продажи 700 кв.м в торговом центре «Квадрат» (арендаторы — «Лента», «Фармакопейка» и др.) составляет 130 млн рублей. Отдельно выставлены на продажу помещения площадью 165 кв.м (арендаторы — «Бристоль» и «Ерш») за 36,9 млн рублей. Заявленный срок окупаемости обоих площадок составляет 10 лет.



По данным 2ГИС, всего в «Квадрате» на сегодня числится 18 организаций, среди которых «Логовская сыроварня», магазин белорусских продуктов, магазин «Фруктовый рай», и т.д. Ранее в «Квадрате» также открывалась пекарня сети Shmidt – на сегодня вместо нее работает булочная «Чудо-Печь». В торговом центре также работают заведения общепита. Так, в феврале стало известно об открытии в «Квадрате» кафе «Тесту Место Римское бистро» новосибирского ресторатора Яны Фоминой. Ранее в «Квадрате» также работала «Пицца счастья», основанная предпринимателем Александром Ставицким.

Стоит отметить, что 10 июня рядом с ТЦ «Квадрат» была официально запущена остановка общественного транспорта. Также в этом году также была благоустроена территория вокруг торгового центра. В частности было высажено 10 рябин высотой более двух метров и 45 декоративных кустарников рябинника. Кроме того, была выполнена реконструкция газона на площади более 80 квадратных метров. Деревья, по данным муниципалитета, были высажены торговым центром «Квадрат». Напомним, что в конце 2021 года мэрия Новосибирска ссылалась на недопустимость вырубки аллеи на улице Кропоткина.