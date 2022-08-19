Ремонт одной из важных магистралей левобережья — улицы Ватутина в Новосибирске, длившийся два года, сейчас находится на завершающей стадии. Дорожное покрытие обновлено на протяжении практически 5 километров, от ул. Широкой до ул. Мира. Исключением стали участки, где ведется реконструкция теплосетей СГК. При этом муниципалитет не исключает, что их сдачу могут перенести на следующий год. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть 16 августа во время выездного совещания, где лично проконтролировал ход ремонта дорог.

Как отметил градоначальник, уже сегодня видны результаты двухгодичной работы по ремонту улицы Ватутина, который практически завершен. Ремонт ведётся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и это, по словам мэра, очень важный объект транспортной инфраструктуры для левого берега Новосибирска.

«Все работы фактически выполнены, несмотря на то, что в начале этого года были небольшие замечания, которые уже устранены и сейчас видно, что все сделано качественно. Хотя есть и сейчас небольшие нюансы, которые мы договорились, что компания учтет и отработает. Это мелочь, на первый взгляд, например, примыкание к пешеходным дорожкам и к перекресткам. Но это на самом деле важно, потому что говорит о культуре, заботе о горожанах и качестве самих работ. Помимо этого, на текущий момент на двух участках на улице Ватутина, общей протяженностью 600 метров, ведёт ремонтные работы Сибирская генерирующая компания. Отложить или остановить эти работы мы не можем, потому что нужно подготовить теплосети, которые пролегают как раз по ул. Ватутина, к отопительному сезону.

Не исключаю, что капитальное асфальтирование этих участков будет перенесено на следующий год для более качественного выполнения работ. К тому же по окончании ремонта, здесь можно ожидать проседание грунта, и дорожники тоже этого опасаются, решение по этой проблеме будет принято на ближайшем совещании, где обсудят все технические нюансы и сверят все технические решения. Могу только отметить, что этот объект очень важен для левого берега — его развязки и инфраструктура в целом», – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он уточнил, что несмотря на небольшие сложности, засыпка покрытия уже ведется на участках от пл. Маркса, в сторону ул. Немировича-Данченко эти работы будут производиться чуть позже.

По словам руководителя проектов подрядной организации ОАО «Новосибирскавтодор» Романа Бублика, масштабный ремонт ул. Ватутина уже находится на завершающей стадии. Он рассказал, что к нему приступили в 2021 году — работы рассчитаны на два года, а их выполнение идет в два этапа. Работы ведутся в ночное время, поскольку на магистрали весьма интенсивное движение, но несмотря на это, их планируется закончить в сентябре текущего года. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновляется асфальтовое покрытие на всём протяжении улицы – 4930 метров. Уже полностью завершён ремонт на участке от ул. Мира до ул. Новогодней, а также от ул. Блюхера до ул. Котовского: выполнены работы по фрезерованию проезжей части и устройству выравнивающего и верхнего слоёв, ремонт и замена бортовых камней, тротуаров и пешеходных дорожек, подъем колодцев.

Продолжаются работы по нанесению пластиковой разметки, на которую дается год гарантии, а также пока отремонтировано два светофорных объекта из четырёх. Это связано с работами, проводимым СГК — два светофора попадают под ремонт участков теплотрасс.

«Предварительная рабочая комиссия, которая была проведена на прошлой неделе, выявила небольшие недочеты на некоторых участках дороги, все они будут отработаны в полном объеме. Они касаются благоустройства (неубранный строительный мусор) — будем наводить порядок на объекте, а на остановках общественного транспорта ошибочно были установлены пандусы. Это произошло, потому что проект в процессе корректировался и первоначально в нем были пандусы, однако потом их убрали.

Сейчас все эти недочеты устраняются. Все 4 км ул. Ватутина делает наша подрядная организация и могу отметить, что ремонт, несмотря на все мелкие недочеты, делается капитально и качественно», — добавил Роман Бублик.

Напомним, что до ремонта улица Ватутина находилась, как отмечал сам мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в достаточно плохом состоянии. Поэтому там был предусмотрен комплексный ремонт — проезжей части, тротуаров, ограждений, светофорных объектов, замена дорожных знаков. В числе основных работ было включено исправление продольного и поперечного профиля покрытия дороги и устройство выравнивающего слоя, ремонт колодцев ливневой канализации, ремонт и замена бортовых дорожных камней, переустановка гранитных дорожных камней и прочее. Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 275,9 млн рублей. На сегодня работы по ремонту объекта, за исключением участков, попадающих в границы производства работ Сибирской генерирующей компанией, находятся в завершающей стадии. Проведение рабочей комиссии запланировано на август 2022 года.