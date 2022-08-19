Десять треков и 170 мероприятий пройдут в рамках «Технопрома-2022». В Новосибирской области завершается подготовка к IX Международному форуму технологического развития «Технопром-2022», организованному при поддержке правительства региона.

Программу мероприятия представила 19 августа на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. По ее словам, в этом году форум пройдет более масштабно, уже сегодня на сайте мероприятия зарегистрировались более девяти тысяч участников, из них более восьми тысяч гостей планируют посетить мероприятия форума очно.

«В рамках «Технопрома-2022» состоится более 170 мероприятий, а также – порядка 30 мероприятий-спутников, организовано дополнительно шесть дискуссионных площадок в выставочном зале, – прокомментировала Ирина Мануйлова. – На стенде будут представлены модели реального оборудования СКИФа, которое будет установлено уже в 2023 году. Форум «Технопром» должен стать эффективной площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным сообществом, предпринимателями, направленный на развитие конкурентоспособной отечественной экономики».

Она отметила еще одну особенность форума этого года в том, что главный стенд выставки, выполненный в форме синхротронной установки СКИФ, посвящен подписанию указа президента России о проведении Десятилетия науки и технологий.

Замгубернатора отметила, что в форуме примут участие порядка 800 спикеров – это ученые, представители бизнес-корпораций, федеральных министерств и региональных исполнительных органов власти, технопредприниматели. Ведущим спикером пленарного заседания станет вице-премьер Дмитрий Чернышенко – речь пойдет о мерах для достижения технологического суверенитета страны.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев в ходе пресс-конференции отметил, что системным результатом форума должна стать выработка алгоритма трансфера технологий, стратегий инновационного развития, развитие взаимодействия научного сообщества и инновационного бизнеса.

Исполнительный директор Фонда научно-технологического развития Новосибирской области и программный директор форума «Технопром-2022» Сергей Санников напомнил, что основную программу «Технопрома» составят десять треков, в числе основных – актуальные вопросы научно-технологической политики, а также – проекты мегасайенс, зеленая экономика, продовольственная безопасность, медицина высоких технологий, научно-технологическая и производственная кооперация и другие темы.

Также «Технопром-2022» был объявлен зоной Covid-Free. В связи с этим все участники, планирующие очное посещение мероприятий форума, должны будут пройти тестирование на COVID-19 не более чем за 48 часов до начала участия. Тестирование можно будет пройти бесплатно. Подробнее с порядком прохождения тестирования можно ознакомиться на сайте правительтства, а также самого форума.