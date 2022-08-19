Как Россельхозбанк поддерживает отечественный аграрный сектор, какие условия предлагает предприятиям этой сферы и какие новые продукты доступны клиентам? Об этом в интервью «Континенту Сибирь» рассказал директор Новосибирского филиала Россельхозбанка СТАНИСЛАВ ТИШУРОВ.

— Станислав Александрович, с какими результатами Россельхозбанк в регионе закончил первое полугодие 2022 года? Удалось ли достичь желаемых показателей в непростых экономических условиях?

— С начала 2022 года мы профинансировали аграриев Новосибирской области на общую сумму 17 млрд рублей. Результаты первого полугодия почти на 80% превысили показатели аналогичного периода 2021 года. Такую динамику можно считать как результатом активного финансирования банком реализуемых в регионе инвестиционных проектов в сфере АПК, так и следствием стабильного роста объемов кредитования сезонных работ. Для подготовки к посевной и уборочной кампаниям аграрии привлекли за полугодие 10 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее. Кроме того, мы активно участвуем во всех программах льготного кредитования в рамках господдержки, что также сказалось на общем результате.

— Расскажите подробнее, какие программы сейчас доступны.

— Мы разработали линейку специальных продуктов для кредитования на цели, связанные с проведением сезонных работ. В рамках мер господдержки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 года № 1528 банк осуществляет кредитование на льготных условиях по ставке не выше 5%. Заемщик может получить кредит на приобретение ГСМ, минеральных и органических удобрений, молодняка сельскохозяйственных животных, зерна, сельскохозяйственного сырья и другие цели. Этот механизм льготного кредитования принципиально облегчает процедуру получения субсидий для аграриев. Если раньше сельхозпроизводитель получал кредит и вынужден был платить полную ставку до момента получения субсидии, то сейчас банк полностью берет на себя взаимодействие с Министерством сельского хозяйства, а заемщик с самого начала платит только разницу в процентной ставке. По такому же принципу работает механизм в рамках правительственного постановления № 512, которое предусматривает субсидирование процентной ставки при условии увеличения товарной массы.

У аграриев Новосибирской области очень высокий уровень компетенций

Также банк активно участвует в программе льготного кредитования системообразующих организаций в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 582. В рамках этой программы есть возможность получить кредит по ставке до 5% годовых. С начала года мы уже выдали по ней более 2 млрд рублей.

Также нельзя обойти вниманием программу льготного оборотного кредитования МСП. По этой программе с начала года выдано 120 млн рублей.

— Как вы оцениваете итоги посевной кампании, на какие результаты рассчитываете? Какие вопросы на сегодня стоят первыми на повестке компаний сферы АПК?

— В 2022 году мы обеспечивали кредитование сезонных работ в АПК на прежних льготных условиях — не выше 5%. Своевременное финансирование в требуемом объеме — одно из обязательных условий для хорошего урожая, поэтому мы понимали, что кредиты на проведение сезонных работ должны оставаться доступными.

Как результат, посевная в регионе прошла своевременно, ее финансирование было полностью обеспечено. Да, по некоторым районам области присутствует так называемый климатический риск. Но в целом прогнозы оцениваем позитивно, ожидаем, что урожай будет на уровне прошлого года. А в 2021 году наши аграрии добились рекордных показателей. В области была получена наивысшая за всю историю урожайность зерновых — 22,6 центнера с гектара. Благодаря этому регион не только достиг высокого уровня самообеспеченности продукцией сельского хозяйства, но и осуществлял поставки в другие регионы и на экспорт.

У наших аграриев очень высокий уровень компетенций, так что нет сомнений, что они соберут хороший урожай и в этом году. Если говорить о вопросах, актуальных для нашего регионального АПК, то это стоимость продукции и дальнейшая реализация экспортного потенциала. На сегодняшний день в регионе уже приступили к уборочной кампании, и на ее финансирование аграрии планируют привлечь не менее 2 млрд рублей.

— Какие меры предпринимает банк в рамках реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий»?

— В составе программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется сельская ипотека. В 2022 году РСХБ возобновил прием заявок по ней весной. Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жилье в сельской местности с помощью кредита под 3%. С начала года мы уже выдали 200 млн рублей на приобретение жилья по этой программе.

Обращаю ваше внимание на то, что цели использования кредита были скорректированы: теперь сельскую ипотеку можно брать либо на ИЖС, либо на покупку уже готового загородного дома с участком. При этом если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше пяти лет. В случае покупки у юрлица этот срок не должен превышать три года. Также отменено требование по обязательной газификации. Появилось новое условие: требуется постоянная регистрация в приобретенном объекте, которую надо подтверждать.

Хочу отметить, что в Новосибирской области сельская ипотека востребована и популярна.

— Какие районы Новосибирской области наиболее активны?

— Чаще всего жилье приобретается в Новосибирском, Искитимском, Краснозерском и Карасукском районах области. Также сельская ипотека пользуется спросом у жителей Барабинского, Коченевского, Сузунского, Маслянинского, Чановского, Татарского и Тогучинского районов.

— Как отразился высокий уровень ключевой ставки в начале года на реализации инвестпроектов?

— Увеличение ключевой ставки в начале года, без сомнения, позволило устоять банковской системе в целом. Конечно, при этом многие взяли паузу в рассмотрении инвестиционных проектов, но на сегодня мы уже видим появившуюся вновь активность. В настоящее время Россельхозбанк финансирует целый ряд проектов крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в регионе, объем выданных средств с начала года составил 2 млрд рублей.

При снижении ключевой ставки мы увидели активизацию, появившийся интерес со стороны предприятий АПК и начинаем рассматривать новые проекты.

— О каких направлениях проектов в основном идет речь?

— Это проекты, затрагивающие весь спектр сельского хозяйства — от установки доильного оборудования в молочном животноводстве или сушилки в растениеводстве до модернизации мощностей перерабатывающей промышленности.

— Для сельского хозяйства традиционно острым вопросом является нехватка кадров. Как Россельхозбанк может способствовать решению этой проблемы?

— На сегодня мы больше, чем просто банк. Мы стремимся способствовать развитию сектора АПК в комплексе. Для аграриев сейчас очень актуален вопрос обеспечения компетентными кадрами, и мы предлагаем несколько путей его решения. Для начала хочется сказать о нашем образовательном проекте «Школа фермера. Его участники изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга. При этом программа учебного курса включает в себя не только теоретическую подготовку, но и практические занятия — участники знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. В нашем регионе 80 слушателей уже прошли обучение и получили дипломы государственного образца. В этом году осенью мы запустим очередной набор в «Школу фермера» в Новосибирской области.

Кроме того, РСХБ в сотрудничестве с министерством сельского хозяйства Новосибирской области и Новосибирским аграрным университетом (НГАУ) реализует программы господдержки, профильные конкурсы и образовательные проекты. Прежде всего, мы материально поддерживаем лучших студентов, выплачивая именную стипендию банка в размере 15 тысяч рублей. Также в 2021 году на базе НГАУ стартовал проект, который позволяет студентам и преподавателям использовать нашу карту на всей территории вуза в качестве единого идентификатора. Мы оптимизировали образовательный процесс, заменив одной картой пропуск в учебные корпуса, студенческий билет, онлайн-расписание, читательский билет, студенческую книжку, а также платежную карту для зачисления стипендии или зарплаты.

Мы также запустили платформу по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве «Я в агро». Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. На платформе можно узнать об используемых в АПК технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего, посетить курсы развития по выбранной профессии и получения необходимых навыков, а также спланировать карьерный путь по выбранной специальности: посетителям ресурса доступен выбор конкретной профессии, вуза или колледжа, в котором есть требуемая специальность для обучения, и выбор будущего работодателя. Студенты и выпускники вузов смогут найти производственную практику или временную подработку у лучших работодателей отрасли и, в перспективе, работу в АПК с помощью сервиса поиска работы, на котором размещено более 13 тысяч вакансий по всей стране. Для профессионалов в области АПК на «Я в агро» доступен сервис по поиску работы по всей России по направлению АПК и в смежных отраслях. Сейчас в Новосибирской области на новом ресурсе представлено 249 вакансий.

— Общий тренд сегодня — цифровая трансформация бизнеса. Какой вы видите роль цифровизации в краткосрочном и долгосрочном периодах с точки зрения вашего сектора?

— Современный бизнес работает в режиме многозадачности и требует такого же подхода от банка-партнера. Мы, безусловно, развиваемся в этом направлении и видим рост интереса клиентов к подключению дистанционных сервисов и оформлению продуктов онлайн. В рамках цифровой трансформации Россельхозбанка был создан ряд сервисов, максимально удобных для клиента, его потребностей. Нам особенно приятно, что цифровая экосистема Россельхозбанка признана лучшим проектом аграрного сектора Сибирского региона. Экосистема Россельхозбанка включает в себя крупнейший маркетплейс сельскохозяйственных товаров «Свое Родное», агрегатор вакансий и резюме в отрасли АПК «Я в агро», агрегатор агротуров «Свое За городом», инструменты и сервисы для ведения агробизнеса «Свое Фермерство», а также предлагает финансовые услуги фермерам. По сути, это первая цифровая экосистема для предприятий АПК, которая позволяет сельхозпредприятиям малого и среднего бизнеса сосредоточить свои усилия на производстве продукции, упрощая процесс ее реализации.

Технологии экономят важный ресурс для любого бизнеса — время, поэтому мы предлагаем своим клиентам комплексный сервис и сопровождаем бизнес по целому спектру актуальных вопросов. Сегодня клиентам Новосибирского филиала доступны регистрация в Единой биометрической системе, удобные системы дистанционного банковского обслуживания, к тому же «Мобильный банк для Бизнеса» синхронизирован с системой ДБО «Интернет-Клиент», что тоже очень удобно.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (бессрочная) www.rshb.ru

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