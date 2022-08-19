Под Новосибирском ликвидируют угрозу возникновения ЧС на путепроводе

ТУАД Новосибирской области определило подрядчика для выполнения аварийно-восстановительных работ по ликвидации угрозы возникновения ЧС на путепроводе в Карасуке.

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области заключило контракт с подрядчиком на выполнение аварийно-восстановительных работ на путепроводе в Карасуке, сообщает пресс-служба ведомства. Работы проведет ООО «СпецТрансСтрой» — подрядчик строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

Отметим, контрактом предусмотрены работы по ремонту опор и замене оставшихся старых балок пролетных строений путепровода через ж/д пути на 387 км а/д «Новосибирск — Кочки – Павлодар» в Карасукском районе Новосибирской области. Завершить работы по контракту необходимо до 9 декабря 2022 года.

О рассмотрении вопроса по проведению аварийно-восстановительных работ на объекте в пресс-службе регионального ТУАД сообщили в конце июля текущего года. По данным управления, такие работы необходимо выполнить в связи с неудовлетворительным состоянием балок пролетных строений на закрытой половине путепровода ввиду длительной его эксплуатации по одной полосе с реверсивным движением. Отмечалось, что первоочередная замена и ремонт конструкций требуются для недопущения наступления аварийного состояния второй половины путепровода.

В управлении также сообщалось, что ранее на объекте проводились работы по капитальному ремонту путепровода, однако в июне ведомство расторгло контракт с подрядной организацией по причине просрочки исполнения обязательств.

«В настоящее время проектной организацией ООО «Грин проект» ведется работа по корректировке проектной документации для выполнения оставшихся видов работ по устройству проезжей части на путепроводе и подходах. Что, в свою очередь, обеспечит возможность при наступлении положительных температур в 2023 году приступить к завершению ремонтных работ на путепроводе и подходах по устройству проезжей части с последующим вводом в эксплуатацию путепровода в июле 2023 года», — сообщили в пресс-службе управления.