Геолого-геофизическому факультету Новосибирского государственного университета (ГГФ НГУ) в этом году исполняется 60 лет. К этой дате приурочен ряд научных и праздничных мероприятий.

Сегодня ГГФ НГУ готовит специалистов в области геологии, геохимии, минералогии, палеонтологии и стратиграфии, геофизики, геологии и геохимии нефти и газа, петрографии и геологии рудных месторождений. Юбилейные мероприятия пройдут с 29 сентября по 2 октября 2022 года.

«К этой знаменательной дате мы выпустим второй том историко-художественного сборника воспоминаний о практике на Ширинском полигоне по геологическому и структурному картированию. К юбилею мы закончим работу по оформлению одного из лучших геологических музеев страны «Эволюция Земли». Также во время юбилея будут организована встреча с выпускниками, научная конференция «Актуальные проблемы развития геологии», торжественные мероприятия, спортивные мероприятия и многое другое», – отмечает декан ГГФ, академик РАН Валерий Верниковский. Его обращение приводится на сайте НГУ.

Напомним, что ГГФ НГУ заслужил признание в России и за рубежом как один из лучших по подготовке специалистов геологического направления. За эти годы через его стены прошли тысячи человек. Они стали академиками и член-корреспондентами РАН, докторами и кандидатами наук, руководителями министерств, научно-исследовательских институтов и крупных компаний. В их числе – первооткрыватель крупнейшего месторождения алмазов нового генетического типа, много лет возглавлявший Институт геологии и минералогии СО РАН, академик Николай Похиленко, экс-директор новосибирского Театра оперы и балета, заслуженный работник культуры России Борис Мездрич и многие другие.

С более подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте.