На основной арене ледового дворца спорта в Новосибирске завершили нанесение акустического напыления

На левом берегу Новосибирска продолжается строительство Многофункциональной ледовой арены. Специалисты проводят работы по внутренней отделке помещений ЛДС.

На стройплощадке нового ЛДС завершены работы по нанесению акустического напыления основной арены – это один из этапов внутренней отделки помещений. По информации генерального подрядчика ООО «ЭлинАльфа», напыление является звукопоглощающим покрытием, которое наносится, в частности, на стены, балки и прочее.

«Для проведения массовых мероприятий это необходимый элемент внутренней отделки. Работы идут четко в соответствии с графиком», — сообщает пресс-служба облправительства.

На стройплощадке ЛДС ведется и установка кресел для основной арены. Специалисты уже смонтировали 780 единиц мебели, еще 500 оперативно устанавливаются компанией-производителем – «Авангард». Всего строителям предстоит установить 10,5 тыс. кресел.

Напомним, строительство Многофункциональной ледовой арены планируется завершить 1 ноября текущего года. Шестиэтажный комплекс ЛДС предусматривает основную арену на 10,5 тыс. зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. В нем также будут, в частности, спортивный, тренажерный залы, раздевалки для команд и другое.

В настоящее время работы на строительной площадке объекте ведутся по двум основным направлениям: внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Специалисты практически завершили обустройство наружных инженерных сетей и ливневой канализации, продолжаются работы по покраске стен, укладке плит и прочее.

На прилегающей к объекту территории ведутся работы по укладке асфальтового покрытия и брусчатки на пешеходных дорожках. Реализация проекта находится на контроле региональных властей.

Вместе с возведением ледовой арены специалисты ведут работы по строительству станции метро «Спортивная». Строительство станции планируется завершить к концу сентября.