Место бывшего сибирского дилерского центра УАЗа занял дисконт-центр одежды

В бывшем автосалоне УАЗа в Омске на Кордном открылся магазин недорогой обуви и одежды. О перепрофилировании площадки «Континенту Сибирь» сообщил читатель. Напомним, что ранее в Новосибирске на базе бывшего салона Citroen на Кропоткина был запущен торговый центр, а здания бывших салонов Audi на Дачной, BMW на Добролюбова, Volkswagen на Кирова и Ford на Немировича-Данченко были снесены для строительства жилых комплексов.

«Жителям Омска рассматриваемая площадка известна как дилерский центр УАЗа, – отметил «Континенту Сибирь» читатель, представитель местного бизнеса. – Сначала из автосалона исчезли УАЗы, и стояло все подряд, потом все закрылось и сдавалось в аренду. И вот теперь открылся магазин недорогой одежды и обуви».

Участники рынка подтверждают, что вначале салоном были прекращены продажи УАЗа, а в 2022 году не был продлен сервисный договор. Таким образом, с учетом окончательного закрытия «УАЗа на Кордном» и перепрофилирования площадки под магазин на сегодня единственным официальным дилером ульяновского автозавода в Омске осталась ГК «Альянс-Авто», также представляющая бренд Hyundai.

По данным «Автостат Инфо», в 1 полугодии 2022 года в Омской области было зарегистрировано 25 новых автомобилей УАЗ (-72%). Для сравнения: за этот же период в Алтайском крае было зарегистрировано 45 новых УАЗов, а в Новосибирской области, где у марки работает три дилерских центра – 109 новых УАЗов.

Стоит отметить, что ранее в Омске также были перепрофилированы бывшие дилерские центры Mercedes-Benz и Chrysler компании «Сот Моторс». В свою очередь в Новосибирске на базе дилерской деревни «Автолэнда-Сибирь» на пересечении Богдана Хмельницкого и Объединения был запущен торговый центр. Бывший дилерский центр Citroen на Кропоткина был также реконструирован под торговый центр («Квадрат»). В свою очередь бывший автосалон Lexus на Большевистской стал площадкой для теплиц компании iFarm. Бывший полнофункциональный дилерский центр Volkswagen на Кирова, бывший автокомплекс на Дачной (Audi, Skoda, Porshe), бывший полнофункциональный дилерский центр BMW на Добролюбова, а также бывшие полнофункциональные салоны Mazda, Ford на Немировича-Данченко были снесены для дальнейшего строительства жилых комплексов.

Напомним, что в августе аналитики подсчитали, сколько автомобильных дилерских центров закрылось в Сибири в 1 полугодии 2022 года.

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