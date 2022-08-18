Уголовное дело по факту избиения ребёнка в Новосибирске возбуждено по поручению главы СКР

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту избиения десятилетнего мальчика, получившего в результате инцидента черепно-мозговую травму. Инициировать расследование поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области 18 августа.

По версии следствия, вечером 12 августа десятилетний мальчик, находившийся вместе с друзьями возле библиотеки в Октябрьской районе Новосибирска, заступился за ребёнка шести-семи лет, которого толкали молодые люди в возрасте от 13 до 20 лет. После этого 13-летний подросток ударил защитника по разным частям тела, в том числе по голове.

«Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи госпитализировала потерпевшего в медицинское учреждение, где ему была оказана квалифицированная помощь. Ребёнок получил травму в виде сотрясения головного мозга, в настоящее время он проходит лечение, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали в СУ СКР по региону.

Напомним, прокуратура установила, что полиция не отреагировала на вызов по факту избиения ребёнка. В надзорном ведомстве потребовали наказать правоохранителей.