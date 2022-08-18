Пятилетняя девочка умерла при падении с самоката в Новосибирске

В Новосибирске при падении с самоката погибла пятилетняя девочка. Трагический случай произошёл на территории детского сада в Советском районе 18 августа.

Как сообщает НГС, девочка наткнулась на кочку. Ребёнка пытались спасти врачи, прибывшие на место происшествия.

Как прокомментировали произошедшее в министерстве образования Новосибирской области, по факту смерти девочки создана специальная комиссия с участием представителей регионального минобра и департамента образования мэрии Новосибирска. Специалисты проводят педагогическое расследование.

В ведомстве уточнили, что трагический инцидент произошёл на территории детского сада №280.

В СУ СКР и ГУ МВД по Новосибирской области пообещали дать комментарии позже. В детском саду ситуацию комментировать отказались.

UPD: По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, прокуратура Новосибирской области потребовала наказать полицейских, проигнорировавших вызов с жалобами на избиение ребёнка.