Более десятка улиц обновят в Новосибирске на дополнительные средства до конца ремонтного сезона

На дорожный ремонт в Новосибирске из регионального бюджета дополнительно поступило 150 миллионов рублей. На эти средства в областном центре приведут в порядок 12 участков.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами 18 августа, начать работы планируется уже на следующей неделе – с 22 августа.

«Наша задача – максимально быстро провести все процедуры и приступить к работам. Мы имеем возможность начать их уже со следующей недели», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Мэр рассказал, что работы на всех участках согласованы с региональным министерством транспорта. В числе объектов, на которых пройдёт ремонт, — улица Забалуева в Ленинском районе, ведущая к новому микрорайону, на неё дополнительно выделено 18 млн руб.

Помимо улицы Забалуева, в список ремонта дорог на дополнительные средства вошли следующие участки:

— ул. Дуси Ковальчук и ул. Залесского в Заельцовском районе;

— ул. Семьи Шамшиных в Центральном районе;

— ул. Стофато и ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе;

— ул. Связистов в Ленинском районе;

— безымянный проезд к Клещихинскому кладбищу (от въезда на ТЦ «Хилокский» до ОТТ «Клещихинское кладбище»);

— Советское шоссе (Чемской мост) в Кировском районе;

— ул. Окружная в Калининском районе;

— ул. Кошурникова в Дзержинском районе;

— Детский проезд в Советском районе.

В текущем летнем сезоне ремонт проходил на 52 дорожных участках, на 14 из них работы уже завершены. Они выполнялись как по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», так и по муниципальной программе.

Напомним, о выделении дополнительных средств на ремонт дорог в Новосибирске из областного бюджета стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник.