Экс-главу сельсовета в Новосибирской области наказали штрафом в 150 тысяч рублей за превышение полномочий

Суд в Новосибирской области вынес приговор экс-главе Легостаевского сельсовета Искитимского района Татьяне Рыбаковой, обвиняемой в превышении служебных полномочий. Ей назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

Как сообщает Искитимский районный суд Новосибирской области 18 августа, экс-глава сельсовета обвиняется по ч.2 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершённое главой органа местного самоуправления).

«Приговором суда установлено, что Рыбакова Т.Н., являясь главой Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, подписала договоры социального найма жилых помещений в пользу лиц, не признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и не внесённых в очередь нуждающихся в жилых помещениях», — говорится в сообщении суда.

Суд назначил Рыбаковой наказание в виде штрафа на сумму 150 тыс. руб.

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