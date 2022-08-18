Преследуемого за фейки новосибирского депутата ищут за пределами России

Депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова, проходящая по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённый силах РФ, объявлена в межгосударственный розыск.

О том, что депутат объявлена в розыск на международном уровне, сообщил и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Александр Феофанов в ходе пресс-конференции 18 августа.

«На сегодняшний день она (Хельга Пирогова) находится в межгосударственном розыске», — сказал он в пресс-центре ТАСС.

Ранее Хельгу Пирогову объявляли в федеральный розыск. Соответствующая информация появилась на сайте МВД России в начале августа.

Напомним, что уголовное дело в отношении Хельги Пироговой было заведено в конце июля после её поста о российских военнослужащих в социальных сетях. Пироговой вменяется ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности). В эти же дни стало известно, что депутат уехала в Тбилиси.

Доследственная проверка, повлекшая уголовное преследование народной избранницы, инициирована по просьбе новосибирских депутатов.

На днях по месту жительства Хельги Пироговой, а также дома у её родственников прошли обыски.