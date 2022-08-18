Новые технологии в угледобыче: в Сибири испытают первую отечественную дизель-гидравлическую буровую установку

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Уголовное дело по факту избиения ребёнка в Новосибирске возбуждено по поручению главы СКР
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Пятилетняя девочка умерла при падении с самоката в Новосибирске
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Более десятка улиц обновят в Новосибирске на дополнительные средства до конца ремонтного сезона
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Кто из сибирских губернаторов может не устоять до конца срока?
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Экс-главу сельсовета в Новосибирской области наказали штрафом в 150 тысяч рублей за превышение полномочий
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В Новосибирске оператор наружной рекламы пошел в суд, чтобы защитить деловую репутацию
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Преследуемого за фейки новосибирского депутата ищут за пределами России
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Специалисты не разрешили отдавать в зоопарк конфискованные у «нелегалов» продукты в Новосибирске
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Новосибирцев будут прививать от гриппа и коронавируса одновременно
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Прокуратура требует наказать полицейских, проигнорировавших вызов об избиении ребенка в Новосибирске
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Глава стройфирмы пойдет под суд за хищение 66 млн рублей у дольщиков в Сибири
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Свыше 360 млн рублей получит Новосибирская область на ликвидацию несанкционированных свалок
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Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после избиения ребенка в Новосибирске
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Мэрия Новосибирска согласовала установку мемориальной доски погибшему участнику спецоперации
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Суд вынес приговор по делу о смерти экс-депутата горсовета Новосибирска Митряшина
18:06
Караканский бор в Новосибирской области признан особо охраняемой природной территорией
17:59
В Новосибирской области замначальника вагонного депо заподозрили во взяточничестве
Генеральный директор «Авито»
Директор ПАО «Национальная Cеть Доступных Кофеен «Подорожник»»
Первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области
Основатель SHMIDT CONSULTING
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