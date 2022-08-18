Новые технологии в угледобыче: в Сибири испытают первую отечественную дизель-гидравлическую буровую установку

18 Август, Четверг

21:55

Уголовное дело по факту избиения ребёнка в Новосибирске возбуждено по поручению главы СКР

20:00

Пятилетняя девочка умерла при падении с самоката в Новосибирске

19:03

Более десятка улиц обновят в Новосибирске на дополнительные средства до конца ремонтного сезона

18:08

Кто из сибирских губернаторов может не устоять до конца срока?

17:58

Экс-главу сельсовета в Новосибирской области наказали штрафом в 150 тысяч рублей за превышение полномочий

17:24

В Новосибирске оператор наружной рекламы пошел в суд, чтобы защитить деловую репутацию

17:01

Преследуемого за фейки новосибирского депутата ищут за пределами России

15:43

Специалисты не разрешили отдавать в зоопарк конфискованные у «нелегалов» продукты в Новосибирске

13:56

Новосибирцев будут прививать от гриппа и коронавируса одновременно

12:53

Прокуратура требует наказать полицейских, проигнорировавших вызов об избиении ребенка в Новосибирске

11:46

Глава стройфирмы пойдет под суд за хищение 66 млн рублей у дольщиков в Сибири

10:46

Свыше 360 млн рублей получит Новосибирская область на ликвидацию несанкционированных свалок

9:50

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после избиения ребенка в Новосибирске

17 Август, Среда

21:26

Мэрия Новосибирска согласовала установку мемориальной доски погибшему участнику спецоперации

20:06

Суд вынес приговор по делу о смерти экс-депутата горсовета Новосибирска Митряшина

18:06

Караканский бор в Новосибирской области признан особо охраняемой природной территорией

17:59

В Новосибирской области замначальника вагонного депо заподозрили во взяточничестве