Глава стройфирмы пойдет под суд за хищение 66 млн рублей у дольщиков в Сибири

В Кузбассе экс-глава строительной фирмы предстанет перед судом по делу о мошенничестве. Обвиняемый похитил у дольщиков около 66 млн рублей при строительстве жилого дома.

В Кемеровской области правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении местного предпринимателя. Его обвинили в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщается на сайте «МВД-Медиа».

По данным правоохранителей, в период с 2012 по 2017 годы фигурант дела похитил у дольщиков около 66 млн рублей. Обвиняемый являлся в тот период генеральным директором строительной компании и взял на себя обязательства по строительству и введению в эксплуатацию 12-этажного жилого дома в Междуреченске. Название компании не сообщается.

Отмечается, что стройфирма заключала предварительные договоры на куплю-продажу квартир в здании по ценам ниже рыночных, при этом не имея разрешения на строительство и рассчитанной сметной стоимости проекта.

«При этом договоры с дольщиками в установленном порядке не регистрировались и не могли являться основанием для предоставления жилплощади. Дольщикам выдавались лишь квитанции об оплате, а денежные средства поступали в личное распоряжение гендиректору», — указано в сообщении.

Как сообщают правоохранители, строительная компания регулярно объявляла о переносе срока сдачи объекта на более позднее время и неоднократно занижала планируемую этажность здания. Для конспирации противоправной деятельности обвиняемый основал жилищно-строительный кооператив. Оставаясь под фактическим руководством фигуранта, организация продолжила заключать договоры долевого строительства.

В результате организация не исполнила обязательства перед клиентами. В общей сложности потерпевшими по уголовному делу признаны 62 дольщика.

Обвиняемого объявили в розыск и в июле 2021 года его задержали в Москве. По решению суда фигурант дела был заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело в отношении экс-руководителя компании-застройщика направлено на рассмотрение в Междуреченский городской суд.

Напомним, в начале августа в Красноярском крае правоохранители завершили расследование уголовного дела о финансовых махинациях в отношении директора строительной фирмы. Его обвинили в мошенничестве при ремонте домов в период подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.