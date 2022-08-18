Свыше 360 млн рублей получит Новосибирская область на ликвидацию несанкционированных свалок

Новосибирская область получит более 360 млн рублей федеральных средств на ликвидацию несанкционированных свалок. Средства направят региону в 2023-2024 годах, сообщает пресс-служба облправительства.

Новосибирской области выделят дополнительные федеральные средства на борьбу с несанкционированными свалками. Соответствующее решение приняла Комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.

«Принято решение направить 180,7 млн рублей в 2023 году и 181,5 млн рублей в 2024 году на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде», — сообщил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Как сообщали ранее в пресс-службе правительства региона, средства направят на ликвидацию свалок в городе Барабинске и на территории Калининского района Новосибирска. Общая площадь рекультивированных объектов составит более 23,5 га. Средства Новосибирская область получит в рамках реализации проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Напомним, ранее стало известно о том, что депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли проект концессионных соглашений по строительству мусоросортировочных комплексов в Верх-Туле мощностью 300 тыс. тонн и в Раздольном мощностью 330 тыс. тонн. По данным региональных властей, реализация проекта в селе Верх-Тула позволит создать не менее 400 новых рабочих мест.