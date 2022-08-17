В Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу о гибели экс-депутата горсовета Ивана Митряшина. Фигуранту дела назначено наказание в виде 8,5 лет колонии.

Новосибирский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя Александра Данилова, обвиняемого в убийстве бывшего депутата горсовета и экс-начальника главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Ивана Митряшина.

Напомним, экс-депутат был убит вечером 10 мая 2021 года на территории дачного общества «Бердский перекат» в ходе бытового конфликта во время застолья. По версии следствия, Данилов и Митряшин распивали спиртные напитки, между ними произошел конфликт, после чего мужчина нанес потерпевшему удары руками и ножом. Митряшин скончался в больнице.

Подозреваемый был задержан правоохранителями. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). По неофициальной информации, Данилов является отцом сожительницы бывшего депутата.

Уголовное дело поступило в Новосибирский районный суд Новосибирской области в декабре прошлого года. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, 17 августа суд вынес приговор по делу и признал Александра Данилова виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде 8,6 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного 1,2 млн рублей в качестве компенсации матери экс-депутата.