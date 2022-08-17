В Новосибирской области замначальника вагонного депо заподозрили во взяточничестве

Василий Попов
 
Миниатюра для: В Новосибирской области замначальника вагонного депо заподозрили во взяточничестве
Фото Михаила Перикова

В Новосибирской области замначальника по эксплуатации – эксплуатационного вагонного депо Инская заподозрили в получении взятки. Правоохранители возбудили уголовное дело.

В Новосибирской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника по эксплуатации – эксплуатационного вагонного депо Инская структурного подразделения службы вагонного хозяйства Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры.

Его заподозрили в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

«По данным следствия, в 2019 году фигурант, игнорируя некачественное выполнение заявленных работ, незаконно получил от инспектора по качеству ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» путем перечислений на банковский счет в качестве взятки денежные средства в сумме не менее 459 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО, фигурант уголовного дела задержан правоохранителями.

По данным Rusprofile, ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» зарегистрировано в 2007 году в Кемеровской области, организация находится в процессе ликвидации. Основным соучредителем компании (96%) выступает АО Холдинговая компания «Новотранс», принадлежащее Константину Гончарову — президенту и владельцу Группы компаний «Новотранс».

Согласно сайту ГК «Новотранс», организация является «одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов», который объединяет 29 компании в разных регионах России и СНГ. Выручка АО ХК «Новотранс» в 2021 году составила 13 млрд рублей, прибыль — 3,2 млрд рублей.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирской области должностные лица ОАО «РЖД» предстанут перед судом за взяточничество. Фигуранты дела получили 300 тыс. рублей за общее покровительство от руководителя стройфирмы.

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