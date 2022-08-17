Локомотивный парк «Кузбассразрезугля» пополнился четырьмя маневренными тепловозами

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) приступили к работе четыре новых маневренных тепловоза серии ТЭМ18ДМ. Локомотивы произведены на Брянском машиностроительном заводе (входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).

Как пояснили в компании, ТЭМ18ДМ – односекционный локомотив c электрической передачей постоянного тока. Он предназначен для выполнения маневровой и поездной работы как на внутренних путях промышленных предприятий, так и на железнодорожных путях общего пользования.

«Развитие железнодорожной инфраструктуры компании требует обновления локомотивного парка современными качественными машинами, – отмечает директор по железнодорожному транспорту и развитию инфраструктуры АО «УК «Кузбассразрезуголь» Дмитрий Бойко. – ТЭМ18ДМ функционально отвечают нашим потребностям. Это доработанная и улучшенная модель серии локомотивов ТЭМ18, которые хорошо зарекомендовали себя в работе на предприятиях УК «Кузбассразрезуголь».

Одно из основных преимуществ ТЭМ18ДМ – использование современного экономичного и экологичного дизель-генератора 1-ПД4Д с электронной системой управления впрыском топлива. Для удобства работы локомотивной бригады машина оборудована увеличенной кабиной с двумя унифицированными пультами машиниста и помощника с электронным контроллером и дисплейным отображением информации, а также установкой системы микроклимата кабины машиниста, включающей в себя отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха.

Новые машины будут выполнять маневровую и поездную работы по сборке-выдаче угольных маршрутов на Калтанском, Бачатском и Краснобродском разрезах УК «Кузбассразрезуголь».