В школах сибирского региона ввели еженедельные уроки патриотизма

Уроки, посвящённые нравственности и патриотическому воспитанию, будут еженедельно проходить в школах Алтайского края с 1 сентября. Нововведение коснётся всех образовательных учреждений региона.

О введении нового предмета сообщила министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина на августовском педагогическом совете с участием главы региона Виктора Томенко в среду.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, основными темами занятий под названием «Разговоры о важном» станут историческое просвещение, патриотизм, нравственность и экология. По словам Светланы Говорухиной, такие уроки запланированы во всех школах региона, в учреждениях уже проведена предварительная работа.

Кроме того, с 1 сентября в школах Алтайского края появится должность советника директора по воспитанию. Регион вошёл в число пилотных по внедрению этого нововведения.

Напомним, в апреле в школах Кемеровской области перед занятиями стали исполнять гимн России, подняв государственный флаг. Предполагается, что с 1 сентября так начинать уроки будут по всей стране – с соответствующей инициативой весной выступил министр образования РФ Сергей Кравцов.