В Новосибирской области действует онлайн-сервис по поиску бизнес-партнеров

В Новосибирской области действует новая платформа субконтрактации «Сделаем сами». Онлайн-сервис создан в целях поддержки импортозамещения и помогает региональным компаниям находить новых партнеров.

В Новосибирской области активно наполняется новая платформа субконтрактации – проект разработан региональным министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области, а также центром «Мой Бизнес».

Платформа «Сделаем сами» представляет собой уникальный формат — гибрид сайта и телеграм-канала. Ресурсы помогут компаниям находить партнеров: размещать заказы, откликаться на них и находить информацию о мерах поддержки.

«Данные проекты разработаны специально для компаний Новосибирской области в целях поддержки импортозамещения. Это актуально как для малого, среднего, так и для крупного бизнеса. И сайт, и телеграм-бот помогают сократить время поиска и затраты по логистике, предоставляя информацию о предприятиях, их продукции и ресурсах», — сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Отметим, сайт объединяет только проверенных пользователей из числа ИП и ООО. Так, авторизация на ресурсе возможна через корпоративную учетную запись портала Госуслуг, откуда пользователь может подать заявку или найти нужную. На сайте платформы также доступен поиск по загруженным ранее заявкам без авторизации.

Подобным образом действует и бот «Сделаем сами» в мессенджере «Телеграм» — воспользоваться этой площадкой могут как юрлица, так и самозанятые. Через него также можно связаться с горячей линией для предпринимателей.

«Для нас важно, чтобы предприниматели имели доступ к мерам господдержки на привычных для себя площадках, поэтому телеграм-бот — наиболее удачное решение в сложившейся экономической ситуации, на наш взгляд. Надеемся, наши разработки будут полезны клиентам», — отметила заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Евгения Сидоренко.