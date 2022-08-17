Отель с мини-аквапарком продают за 65 млн рублей в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу сауну-отель с мини-аквапарком и горками. Стоимость готового бизнеса достигает 65 млн рублей.

Объявление о продаже отеля размещена на сайте Avito. По данным продавца, заведение находится на ул. Бориса Богаткова, 132/2 в Октябрьском районе Новосибирска. По данным 2ГИС, по указанному адресу действует сауна-отель «Майами люкс».

«Комплекс включает в себя: мини-аквапарк с горками, 3 номера сауны, 2 гостиничных номера и 2 зоны отдыха с мангалом. Также в комплексе имеется два офисных кабинета, прачечная, подсобные помещения», — указано в объявлении.

Отмечается, что площадь мини-аквапарка составляет 450 кв.м., в нем имеются, в частности, бассейн, две водные горки, канатные дорожки, банкетный и бильярдные залы, площадка с мангалом под открытым небом. Номера сауны оборудованы музыкальными центрами, системой теплых полов и другим, в VIP-номер заведения входят финская сауна, парилка и комната отдыха.

В объявлении также сообщается, что на территории комплекса имеется закрытая охраняемая парковка, есть видеонаблюдение. Стоимость отеля составляет 65 млн рублей.

Ранее стало известно о том, что в Новосибирске выставили на продажу отель «Добролюбов» вблизи станции метро «Речной вокзал». Стоимость готового бизнеса составляет 120 млн рублей.