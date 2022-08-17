Арбитражный суд не вернул объекты НЖД «Норильскому никелю»

Третий арбитражный суд признал законным вынесенное ранее решение об изъятии объектов Норильской железной дороги (НЖД) у ПАО ГМК «Норильский никель». Соответствующий иск транспортной прокуратуры был удовлетворён в апреле.

Как следует из материалов суда, жалобы «Норильского никеля» остались без удовлетворения.

Напомним, что в апреле арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск Западно-Сибирской транспортной прокуратуры об изъятии у компании «Норильский никель» 11 объектов Норильской железной дороги, в числе которых – здание железнодорожного вокзала в Норильске, участок железной дороги от перегона Дудинка – Сортировочная – Тундра до станции Норильск – Сортировочная и мост через реку Норильская. «Норникель» с этим решением не согласился и подал апелляционное заявление. Компания объяснила свою позицию тем, что НЖД изначально строилась как технологический объект и в 1994 году была включена в план приватизации как часть хозяйственного и имущественного комплекса предприятия.

В «Норникеле» также отмечали, что в отношении Норильской железной дороги не применялись законодательные ограничения на приватизацию. Кроме того, по мнению представителей концерна, исковое заявление транспортной прокуратуры было подано по истечению срока исковой давности.

Ранее также сообщалось о том, что губернатор Красноярского края высказался об ответственности «Норникеля» за будущее Норильска.