Новосибирцы пойдут под суд за нарушение тайны телефонных переговоров

В Новосибирске двое мужчин предстанут перед судом за нарушение тайны телефонных переговоров. Обвиняемые получили денежное вознаграждение за передачу данных.

Уголовное дело в отношении двух новосибирцев возбуждено по ч. 2 ст. 138, ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2021 году неустановленное лицо обратилось через мессенджер к 23-летнему сотруднику компании по осуществлению деятельности в области электросвязи с просьбой предоставить сведения о переговорах абонента ПАО «МТС», составляющие тайну. После общения с неизвестным обвиняемый обратился за помощью к своему 20-летнему коллеге, на что последний ответил согласием.

«23-летний злоумышленник получил от неустановленного лица сведения об абонентском номере, данные о детализации телефонных соединений которого необходимо было получить, и предоставил их своему соучастнику», — указанно в сообщении.

Позже 20-летний обвиняемый получил доступ к телефонным переговорам абонента, скопировал информацию и передал своему коллеге, который в свою очередь направил ее неустановленному лицу. За предоставление данных обвиняемые получили денежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей.

По данным правоохранителей, 23-летний обвиняемый совершил аналогичное преступление в прошлом году, предоставив неустановленному лицу данные о телефонных переговорах абонента за вознаграждение.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, ранее в Новосибирске правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении группы интернет-мошенников. Обвиняемые похитили свыше 12,4 млн рублей у граждан на оформлении потребительских кредитов.