Дмитрий Солнцев: «Руководителю банка важно показывать стратегическое лидерство, создавать образы и цели для всей команды»

Что изменится в Сибирском банке Сбера после смены руководства? Стоит ли ожидать прихода новых кадров из Красноярска? Как изменились в последнее время потребности бизнеса? Об этом и многом другом в интервью «Континенту Сибирь» рассказал новый председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк ДМИТРИЙ СОЛНЦЕВ.

На новой позиции

– Дмитрий Владиславович, какие цели и задачи вы видите на посту председателя Сибирского банка Сбербанка? Как оцениваете текущее положение дел?

– Я бы выделил три ключевых направления: высокий сервис, вовлеченная эффективная команда, и, как следствие, – достижение целевых финансовых показателей, которые перед нами ставит группа Сбер. В банке существуют метрики, основанные на обратной связи от клиентов, и мы уделяем особое внимание тому, чтобы корректировать свою работу и стремиться к идеальному сервису. В работе с командой важно видеть высокий уровень вовлеченности и позитивного настроя. Кстати, сегодня уровень тревожности в команде значительно ниже, чем, скажем, несколько месяцев назад. Мы научились уверенно работать в изменившихся условиях.

– Предыдущая смена руководителя Сибирского банка произошла, как мы помним, осенью 2018 года, Татьяна Галкина приехала в Новосибирск из Кузбасса, после чего следом за ней приехали в Новосибирск и другие топ-менеджеры, в том числе управляющий Новосибирским отделением. Можно ли ожидать новых кадровых изменений в Сибирском банке Сбербанка?

– В Сбербанке выстроена система карьерного развития персонала, каждый сотрудник может поучаствовать в конкурсе на любую открытую вакансию в любом городе России. Это касается как сотрудников, находящихся в начале карьерного пути, так и руководителей подразделений банка. Обычно я работаю с той командой, которая уже сложилась в том или ином регионе. Например, когда я приехал в Красноярск, мы продолжили работать с прежним коллективом отделения. Как правило в Сбере в любом регионе нашей страны работают настоящие профессионалы, которые знают особенности территории, понимают запросы и интересы жителей, власти и бизнеса.

Я привык относиться к тому месту, где работаю, как к близкому и родному, и стараюсь принести максимальную пользу региону

– Какие регионы Сибирского банка, по вашей оценке, вызывают наибольшую озабоченность, а какие имеют наибольшие внутренние резервы?

– Я не стал бы делить регионы на «успешные» и «неуспешные», у каждого из них разные условия и свой внутренний потенциал. Мы исходим из того, какие отрасли являются наиболее перспективными в том или ином регионе, и выстраиваем свою работу с бизнесом и властью, опираясь, в первую очередь, на эту специфику. Фокусные темы для каждого региона Сибирского банка это развитие жилищного строительства, сельского хозяйства и туризма. Но помимо этого мы учитываем возможности других направлений, учитывая уникальные особенности и специфику каждого из 9 регионов Сибири.

– Какой опыт, полученный вами в Красноярском крае, вы планируете применить на новой позиции?

– Я приехал из одного из крупнейших регионов нашей страны, который занимает 2 место среди всех субъектов по площади, находится в нескольких климатических поясах и имеет большой запас природных ресурсов. Мне кажется, что опыт работы там можно сравнить с опытом работы во всей Сибири в миниатюре. Более того, это был опыт работы в макрорегионе «Енисейская Сибирь», который объединяет Красноярский край, Республику Хакасия и Республику Тыва – регионы имеют много социальных, культурных, экономических и инвестиционных связей. Например, полезные ископаемые могут добываться в Хакасии или Тыве, а потом перерабатываться на заводах Красноярска. Сбер участвует в этих процессах в качестве финансовой организации и экспертизы: финансируем добычу и производство, помогаем с логистикой и построением бизнес-модели, реализуем совместные проекты, субсидируемые государством… Этот опыт, с учетом потребностей бизнеса, власти и жителей наших регионов планирую применять и на новой позиции. Ведь, как еще в 18 веке предрёк Ломоносов: «Богатство России будет прирастать Сибирью».

Изменения с февраля

– Часто ипотеку называют локомотивом банковского бизнеса. Как изменились дела на этом направлении за последние месяцы?

– Март был однозначно рекордным – по сравнению с показателями годичной давности рост в регионах Сибирского банка составил порядка 50%, причем 80% всего ипотечного рынка приходилось на «вторичку». В апреле-мае мы наблюдали резкий спад – по Сибири в среднем в четыре раза. Причина проста – вторичный рынок «встал», по причине роста ключевой ставки ЦБ. Почти все льготные ипотечные кредиты связаны с «первичкой». Но часто для того, чтобы купить квартиру в новостройке, нужно продать квартиру на вторичном рынке, что в условиях выросших ставок оказывается непросто. Сейчас ключевая ставка снизилась, вслед за ней более доступными стали ипотечные кредиты, и рынок стал оживать. По данным аналитиков Домклик, в Сибирском банке, в рамках базовых ипотечных программ, Сбербанк выдал в июле кредитов на сумму 11,8 млрд рублей – на 4 млрд больше, чем в июне и почти в 3.5 раза больше, чем в мае.

– Изменилась ли в последнее время в кредитном портфеле малого и среднего бизнеса доля государственных программ? Или она осталась такой же, просто «перетекла» от пандемийной к антисанкционной? А в ипотеке?

– Абсолютное большинство программ государственной поддержки, созданных в 2020 году, изначально ориентировались именно на сегмент МСБ. А точнее, на наиболее пострадавшие от пандемии отрасли. Изменились ли эти программы за два года? Да, изменились, несмотря на то, что основная их цель осталась прежней – поддержать клиентов в сложной ситуации. Раньше в основе были льготные кредиты, в которых, при соблюдении определенных условий, можно было списать основную часть, выплачивая только проценты. Сейчас наоборот – снижается процентная нагрузка, поскольку резкий рост ключевой ставки снизил доступность кредитных денег.

Теперь рост рублевого портфеля не только компенсирует, но и перекрывает сокращение валютных вкладов

Доля госпрограмм в кредитовании бизнеса снизилась – по итогам 2020 года она составляла 22% в общем портфеле юрлиц, а по итогам первого полугодия этого года около 14%. Но при этом в денежном выражении сумма кредитов по программам господдержки выросла: к концу 2020 года остаток задолженности наших клиентов по льготным кредитам был порядка 500 млрд рублей, а к концу первого полугодия 2022 года около 650 миллиардов.

Что же касается ипотечного кредитования, то мы видим рост доли госпрограмм в общем портфеле: если во время пандемии на них приходилось порядка 18% в количестве и 21% в объеме, то к концу первого полугодия нынешнего года около 26% в количестве и 31% в объеме. Кстати, вырос и «средний чек» по ипотечным госпрограммам: ранее он составлял 2,6 млн рублей, сейчас – около 4 млн.

– Какие еще направления банковских услуг востребованы сибирским бизнесом, начиная с весны?

– Если брать финансовые продукты, то мы видим существенный прирост спроса на зарплатные проекты: клиенты стремятся к стабильности. Если же смотреть на нефинансовые продукты, сегодня растет работа с электронной коммерцией. Сибирские производители активно подключаются к маркетплейсу СберМегаМаркет. Так, например, у жителей Новосибирской области количество заказов на маркетплейсе СберМегаМаркет во 2 квартале 2022 года увеличилось в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, у покупателей Алтайского края – в 13,5 раз, Красноярского края – в 14,7 раз, и эта тенденция наблюдается во всех регионах Сибири. Параллельно с этим, мы наблюдаем существенное увеличение интереса на услуги маркетплейса со стороны ритейлеров. В мае был оптимизирован склад в Новосибирске, который призван позволить локальным производителям и дистрибьюторам в сфере торговли увеличить продажи за счет сотрудничества со СберМегаМаркетом и снизить собственные затраты на логистику. Активный запуск работы склада также позволят маркетплейсу стать более конкурентным в регионе по скорости доставки и качеству сервиса для покупателей и расширить доступный ассортимент. В июне в Новосибирске открылся новый склад СберМегаМаркета площадью 4300 квадратных метров. Отмечу рост спроса на сервисы доставки, подписки.

– Не столкнулись в эти месяцы со срывом поставок, отключением каких-то сервисов? Если да, как вам удалось их преодолеть?

— Конечно, в начале месяца многие участники рынка столкнулись с проблемой дефицита товаров определенных брендов, но сейчас формируются новые каналы поставок, и предложение по ассортименту стабильно растет – так, сегодня на полке маркетплейса СберМегаМаркет уже более 5 миллионов товаров. Что касается онлайн-сервисов, все наши облачные хранилища находятся на территории России, поэтому отключений можно не бояться.

Несколько лет назад Сбер принял решение развивать и внедрять собственные технологические решения – для этого потребовалось кардинально пересмотреть и перестроить массу процессов, но плюсы этой стратегии все более очевидны. Так, сегодня программное обеспечение (ПО) более 80% всех наших банкоматов в Сибири переведены на собственные разработки. А если говорить о современных устройствах нового поколения, с возможностью авторизоваться по биометрии и голосовым управлением, то среди них работают на нашем ПО 97% банкоматов. Это решение позволило добиться максимальной независимости и безопасности в работе наших устройств самообслуживания.

Наш программный продукт – HR-платформа «Пульс», изначально разработанная для автоматизации внутренних кадровых процессов – это на все 100% отечественное ПО. Платформа не просто позволила нам отказаться от решений SAP в наших процессах (сегодня этим ПО пользуются порядка 300 тысяч наших сотрудников по всей стране), но и выйти на внешний рынок. Разработка получила заслуженное признание в профессиональном IT-сообществе и завоевала множество наград в области работы с персоналом и пользовательского опыта.

И это просто пара самых ярких примеров – наши программные разработки получают все большую популярность. Например, Jazz by Sber от команды SberDevices используют для организации видеоконференций уже более 400 компаний. Более того, наша цифровая облачная Platform V включает в себя уже более 60 профессиональных продуктов для разработки, и мы видим на рынке растущий спрос на ИТ-предложения.

– В начале весны банки зафиксировали отток средств клиентов, затем резкое повышение ставок дало обратный эффект. Какую динамику вы наблюдаете сейчас?

– В феврале нашей основной задачей было обеспечение повышенного спроса на наличные со стороны клиентов – в итоге Сибирскому банку удалось без каких-либо сбоев удовлетворить спрос на самом высоком в России уровне, Сбер в очередной раз продемонстрировал надежность работы своих систем. После повышения ставок по вкладам вслед за ключевой ставкой ЦБ, тренд изменился: в марте и апреле мы фиксировали открытие вкладов новыми клиентами. Уже в апреле мы перешли к росту доли вкладов в рублях, которые выбирают наши клиенты. И теперь, рост рублевого портфеля не только компенсирует, но и перекрывает сокращение валютных вкладов.

Принципы управления

– Каких управленческих принципов и стиля руководства вы придерживаетесь?

– Роль председателя территориального банка предполагает большей частью использование визионерского и наставнического стилей руководства. Наставничество связано с поиском потенциальных возможностей для клиентов и развитием сотрудников банка. Наставнический стиль связан с передачей и обменом опытом и поиском наилучших практик для развития команды банка: стараюсь руководствоваться тезисом о том, что ключевая задача для настоящего лидера – выращивать новых лидеров. Важно показывать стратегическое руководство, ставить цели для всего коллектива. Но, конечно, хочется, чтобы это отмечали в первую очередь мои коллеги – конструктивная обратная связь очень полезна для любого руководителя, потому что очень важно знать, как сотрудники тебя оценивают и чего от тебя ожидают.

Сейчас основная задача немного изменилась – встречи проводятся не только с руководителями предприятий, но и с главами регионов и представителями федеральных компаний

Во время работы в Красноярске большую роль играли встречи с представителями крупного и среднего бизнеса – моя визитница за год набрала около полутора тысяч новых карточек, и это с учетом того, что визитки уже не в моде. Сейчас основная задача немного изменилась – встречи проводятся не только с руководителями предприятий, но и с главами регионов и представителями федеральных компаний, чтобы вместе с нашей командой продвигать крупнейшие инвестиционные проекты, улучшающие качество жизни населения в Сибири.

– Вы можете привести примеры интересных проектов, в реализации которых вы участвовали лично?

– Во всех регионах, где доводилось работать, мне всегда хотелось, чтобы именно наша команда первой в стране внедряла новые продукты, которые в будущем могли бы перевернуть рынок. Например, в Тюмени мы с командой первыми начали открывать счета эскроу и заключили первые сделки по проектному финансированию – в это время как раз шла реформа долевого строительства. Позже, уже в Красноярске, во время острой фазы заболеваемости COVID-19, был очень важный опыт работы с Краевой клинической больницей. Именно тогда Сбербанк внедрил алгоритм искусственного интеллекта, определяющий риски осложнений у тех, кто поступил в больницу с коронавирусом. Сейчас это широко распространенная коммерческая услуга, но на тот момент – передовая научная разработка. Мы одними из первых в стране стали внедрять системы распознавания лиц для безопасности в учебных заведениях и силовых структурах для повышения безопасности в Красноярском крае. В общем, если есть возможность пилотировать что-то, что в перспективе может стать благом для страны и населения, мы обязательно за это беремся.

– Какие качества вы бы назвали главными для лидера – благодаря чему одни достигают успеха, а другим это не удается?

– Ключевые качества, на мой взгляд, это честность, построенная на доверии, готовность к изменениям и эмпатия к клиентам и команде. В Сбере основополагающими качествами являются командная работа, внутреннее лидерство, ответственность и клиентоцентричность. Кстати, обо всем этом мы рассказываем студентам вузов Сибири. Я возглавляю кафедру цифровых финансовых технологий Сбербанка в Сибирском федеральном университете в Красноярске, где преподаются и Soft Skills, которые сейчас очень важны.

– Планируете ли вы продолжать работу в СФУ – или, как вариант, перенести эту программу в новосибирские вузы?

– С СФУ мы продолжим работу в любом случае – это первый университет в Сибири, где появилась наша кафедра. Мы преподаем по специальной программе, в том числе в магистратуре. Показываем, что на практике происходит в банковской сфере. Наша задача – сделать адаптацию для тех, кто закончил обучение и пришел работать в банк, максимально простой и быстрой. В новом учебном году на экономическом факультете Кемеровского государственного университета появится Базовая кафедра бизнеса и цифровых технологий Сбера. Управляющий Кемеровским отделением Сбербанка Андрей Беднарский будет преподавать дисциплину «Модели бизнеса и цифровые технологии Сбера».

– В этом году на страницах нашего издания прошла дискуссия о том, какой город больше заслуживает называться столицей Сибири: Новосибирск или Красноярск. Своим мнением поделились Виктор Толоконский, Дмитрий Терешков, Денис Иванов и другие представители деловых и властных кругов. Интересно ваше мнение. Какие сильные и слабые стороны, на ваш взгляд, есть у Красноярска и Новосибирска?

– Знаете, я родился в Дзержинске Нижегородской области, и очень люблю этот город, где живут мои родные и близкие. Затем долго учился и работал в Перми, городе, с которым теперь связано много теплых воспоминаний. Потом были Нижневартовск и Нефтеюганск – города, которые часто сравнивают, но в каждый из которых с удовольствием регулярно приезжаю. Оба города по-своему хороши, и в каждом есть свои возможности для самореализации. Шесть лет работал в Тюмени и наблюдал за тем, как город динамично развивался и рос в рейтинге качества жизни. В Енисейской Сибири, которая имеет действительно уникальные природные богатства, я успел узнать, что такое настоящая суровая сибирская природа и радушные и приветливые сибиряки. Я привык относиться к тому месту, где работаю, как к близкому и родному, и стараюсь принести максимальную пользу региону. Но любой город – это в первую очередь люди, с которыми ты работаешь и живешь. И сегодня я думаю, что сибиряки – главная наша сила. А место жительства совсем неважно.