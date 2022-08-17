В Новосибирской области пресекли хищение бюджетных средств на 33 миллиона рублей

Юлия Моисеева
 
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Фото из архива "КС"

Прокуратура Новосибирской области выявила факты посягательства на бюджетные средства на общую сумму более 33 миллионов рублей. По шести эпизодам возбуждены уголовные дела.

Преступления выявлены в ходе проверки законности расходования бюджетных средств, в том числе при реализации национальных проектов, сообщили в областной прокуратуре 17 августа.

«Вскрыты факты преступного посягательства на бюджетные средства на общую сумму свыше 33 миллионов рублей, в правоохранительные органы для проведения уголовно-процессуальных проверок направлено 10 материалов, по шести из них возбуждены уголовные дела, по остальным проводятся проверки», — рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, к административной ответственности привлекли 22 человек. Основные правонарушения, которые им вменяются, — нецелевое использование бюджетных средств, нарушение при предоставлении субсидий, непредоставление или несвоевременное направление отчётов об использовании межбюджетных трансфертов в региональные министерства, а также заключение контрактов, не обеспеченных лимитами бюджетных средств.

Помимо этого, в Новосибирской базе авиационной охраны лесов и пяти лесхозах региона выявлены факты невыполнения мероприятий государственных заданий по лесовосстановлению и лесоразведению. К административной ответственности привлечены шесть человек.

Как отметили в прокуратуре, вопросы соблюдения бюджетного законодательства находятся на постоянном контроле ведомства, соответствующие проверки продолжатся.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники РЖД в Новосибирске пойдут под суд за взятку в значительном размере.

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