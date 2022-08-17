В Новосибирской области пресекли хищение бюджетных средств на 33 миллиона рублей

Прокуратура Новосибирской области выявила факты посягательства на бюджетные средства на общую сумму более 33 миллионов рублей. По шести эпизодам возбуждены уголовные дела.

Преступления выявлены в ходе проверки законности расходования бюджетных средств, в том числе при реализации национальных проектов, сообщили в областной прокуратуре 17 августа.

«Вскрыты факты преступного посягательства на бюджетные средства на общую сумму свыше 33 миллионов рублей, в правоохранительные органы для проведения уголовно-процессуальных проверок направлено 10 материалов, по шести из них возбуждены уголовные дела, по остальным проводятся проверки», — рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, к административной ответственности привлекли 22 человек. Основные правонарушения, которые им вменяются, — нецелевое использование бюджетных средств, нарушение при предоставлении субсидий, непредоставление или несвоевременное направление отчётов об использовании межбюджетных трансфертов в региональные министерства, а также заключение контрактов, не обеспеченных лимитами бюджетных средств.

Помимо этого, в Новосибирской базе авиационной охраны лесов и пяти лесхозах региона выявлены факты невыполнения мероприятий государственных заданий по лесовосстановлению и лесоразведению. К административной ответственности привлечены шесть человек.

Как отметили в прокуратуре, вопросы соблюдения бюджетного законодательства находятся на постоянном контроле ведомства, соответствующие проверки продолжатся.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники РЖД в Новосибирске пойдут под суд за взятку в значительном размере.