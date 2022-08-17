В минтрансе Новосибирской области рассказали, как приехать на форум «Армия-2022»

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области обеспечило транспортную доступность военно-технического форума «Армия-2022», который пройдёт в Новосибирске с 19 по 21 августа на базе военного аэродрома «Толмачёво.» В ведомстве порекомендовали добираться до места мероприятия на электричке.

Напомним, что гости форума смогут увидеть более 50 единиц современной военной техники – это боевые машины подразделений противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и сухопутных войск РФ.

Как сообщили в областном правительстве со ссылкой на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслава Невежина, транспортная доступность мероприятия будет обеспечиваться несколькими способами, в том числе с использованием пригородного железнодорожного транспорта и автобусов регулярного пассажирского транспорта. Чтобы избежать длительного проезда к месту проведения форума на личном транспорте, министерство рекомендует воспользоваться пригородным железнодорожным транспортом. На территории военного аэродрома после прохождения КПП гости и участники форума смогут воспользоваться автобусами, курсирующими по территории воинской части.

Для пригородного железнодорожного сообщения будут дополнительно введены 10 электропоездов. Время отправления, стоимость и продолжительность поездки указаны на сайте минтранса. От остановочной платформы «Аэрофлот» можно добраться пешком по указателям в течение 12-17 минут.

Автобусы от остановок общественного транспорта: «Вокзал Новосибирск-Главный» (маршрут 111Э), «м. «Площадь Маркса» (маршруты 112, 122 и 228), «СТЦ «МЕГА» (маршрут 227) и «р.п. Краснообск» (маршрут 124) до остановок общественного транспорта: «Путепровод» (маршруты 111Э, 112, 122 и 124) и «ГВФ» (маршруты 227 и 228). От остановок общественного транспорта «Путепровод» и «ГВФ» до военного аэродрома можно пройтись пешком в течение 10 минут. Время отправления, наличие льгот, стоимость и продолжительность поездки указаны здесь.

Гостям форума, желающим приехать на личном автомобиле, необходимо воспользоваться парковкой на территории перед Экспоцентром. От Экспоцентра до военного аэродрома в период с 10.30 до 16.30 организовано движение автобусов сообщением «Экспоцентр – Аэропорт» с интервалом 30 минут. Со схемой парковки можно ознакомиться здесь.

Основные пути подъезда – автодороги: а/д Р-254 «Иртыш», Толмачёвское шоссе и улица Станционная.