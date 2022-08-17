В новосибирском театре назначен новый руководитель

Директором новосибирского молодёжного драматического «Первого театра» назначен Михаил Дробышев, ранее руководивший подразделениями областного колледжа культуры и искусств. Он будет отвечать за расширение репертуара и гастрольного плана, а также участие учреждения в фестивалях.

Также в числе задач нового руководителя – активная работа по федеральной программе «Пушкинская карта», сообщили в министерстве культуры Новосибирской области.

Назначенного директора театра представил коллективу исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков 16 августа.

Ранее Михаил Дробышев работал заведующим отделением социально-культурной деятельности, а до этого – начальником отдела по работе с молодёжью в Новосибирском областном колледже культуры и искусств. Он участвовал, в частности, в организации международного конкурса исполнителей народной песни «Посвящение Людмиле Зыкиной» и межрегионального театрального конкурса «Золотая ласточка».

Новосибирский молодёжный драматический «Первый театр» образован в 2008 году, в 2009 году он получил статус областного. Художественным руководителем учреждения с момента его создания является Павел Южаков. В арсенале театра 37 спектаклей, среди них есть как классические постановки, так и экспериментальные.

«Первый театр» неоднократно становился участником и лауреатом ряда всероссийских и международных театральных фестивалей, в том числе «Будущее театральной России» (Ярославль), «NewF» (Томск), «Твой шанс» (Москва) и «Артмиграция» (Москва).

Напомним, что новый сезон Новосибирского оперного театра откроет премьера драмы об эпохе Ивана Грозного.