СК начал проверку после падения рабочего в котлован в Новосибирске

В Новосибирске правоохранители организовали проверку по факту падения рабочего в восьмиметровый котлован на стройплощадке. Инцидент произошел в Заельцовском районе города.

В Новосибирске правоохранители проводят доследственную проверку по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) по факту падения строителя с высоты 8 метров, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 15 августа на строительной площадке здания в Заельцовском районе Новосибирска. 34-летний мужчина работал в должности бетонщика стройфирмы и выполнял работы по возведению стен, когда упал с рабочей площадки в котлован глубиной около 8 метров.

«На место происшествия прибыли спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы, которые с помощью крана подняли потерпевшего на поверхность, где мужчина был передан бригаде врачей скорой помощи и доставлен в медицинское учреждение», — указано в сообщении.

В официальной группе муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что инцидент произошел на одной из стройплощадок на Красном проспекте. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

«По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Следователями в рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Напомним, в конце июля в Новосибирской области правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении работника стройфирмы, который допустил падение 61-летней женщины в шахту лифта на стройке. Уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде.