Стали известны подробности программы фестиваля научного кино «Кремний» в Новосибирске

Фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний» впервые пройдет в Новосибирской области 22-28 августа текущего года. Мероприятие входит в деловую программу международного форума технологического развития «Технопром».

Напомним, инициатива проведения фестиваля была озвучена губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым по итогам международного форума технологического развития «Технопром-2021». Его цель — формирование фабрики научного и индустриального кино Сибири в регионе. Мероприятие стартовало в Новосибирской области в мае текущего года.

Фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний» стал пространством сотрудничества науки, искусств и технологий. Его продуктом станет демонстрация наиболее впечатляющих научных направлений, достижений и форматов популяризации научных знаний в формате кинофильмов и анимации.

Важной частью фестиваля стала производственно-образовательная программа, которая прошла в июне-июле. В рамках ее практической части творческие команды трех акселераторов создали 21 научно-популярный и обучающий фильм, в том числе лекционные курсы. Обсуждение киноработ состоялось в рамках сайнс-резиденции фестиваля, где участников события также ждали лекции, семинары, творческие встречи и экскурсии в институты Академгородка. Лучшие фильмы, созданные в рамках трех акселераторов, будут определены к 26 августа научным советом фестиваля.

Еще одним направлением фестиваля стала конкурсная программа «Кино сибирских студий», к участию в которой приглашены создатели документальных фильмов об ученых, науке и современных технологиях из регионов Сибири и Дальнего Востока. Жюри предстоит определить победителей в трех номинациях, а также выбрать обладателя гран-при фестиваля. В настоящий момент на участие в конкурсе поступило 44 фильма, в том числе работы из Узбекистана и Ирана.

Стоит добавить, что некоторые мероприятия фестиваля также проводятся под открытым небом. Уже сейчас на площадке перед центром культуры и отдыха «Победа» (ЦКиО «Победа») новосибирцам доступна выставка научной фотографии конкурса «Снимай науку!», которая продлится до 1 сентября текущего года.

Кроме ЦКиО «Победа», мероприятия фестиваля проходят, в частности, на двух площадках Академгородка — Доме ученых и ДК «Юность», а также на Михайловской набережной. Последняя станет площадкой для показа созданных на фестивале фильмов одного из трех акселераторов. Их планируется показать в рамках гастрономического фестиваля «В Сибири — ЕСТЬ!» 27 августа. Организаторы предполагают собрать на набережной до 70 000 человек.

Итогом фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний» станет серия тематических культурно-просветительских, образовательных мероприятий, которые пройдут 22-28 августа 2022 года на четырех площадках: в Центре культуры и отдыха «Победа», на IX Международном форуме технологического развития «Технопром-2022», Центре креативных индустрий и Михайловской набережной Новосибирска. Все мероприятия фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний» являются свободными для посещения. Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте министерства культуры Новосибирской области.