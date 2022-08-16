Прославленный необычной рекламой новосибирский застройщик выпустил новый коммерческий ролик

Строительная компания Брусника запустила новый рекламный видеоролик. Как пояснили представители девелопера, суть сюжета в том, что для людей с разными потребностями можно подобрать индивидуальный тип планировки жилья.

О запуске рекламной кампании рассказали в Бруснике 16 августа.

«Сегодня мы запустили имиджевую рекламную кампанию. Она о том, что все разные и у каждого свой жизненный сценарий. О том, что мы не заставляем людей вписываться в стандартные рамки и быть такими, «как надо», — рассказали в компании, отметив, что речь в рекламном ролике идёт о типах планировки квартир в жилых домах.

Герои видео – девушка из квартиры с очень большой гардеробной, семейная пара, у которой дома есть две уборные, «человек-невидимка», живущий в помещениях с отдельным входом, и другие персонажи с индивидуальными потребностями в организации быта.

Автором ролика стал режиссёр клипов групп «Хаски» и «Ленинград», а также фильма «Казнь» Ладо Кватания. Креативным партнёром Брусники при подготовке рекламной кампании выступило агентство «Инстинкт».

Напомним, что Брусника уже не впервые запускает яркие рекламные кампании, которые впоследствии активно обсуждаются на рынке. Одной из них стало видео 2020 года, вызвавшее неоднозначную реакцию маркетологов и потенциальных покупателей, где девочка, которой, согласно сюжету, надоело ютиться в тесной квартире, показывает «средний палец». Кроме того, после ухода из России компании «Икея» Брусника разместила рядом со зданием бывшего мебельного гипермаркета рекламный макет «Идеи теперь только у нас».