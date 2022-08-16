Глава новосибирского минобра прокомментировал навязывание дорогостоящей школьной формы

Юлия Моисеева
 
Сергей Федорчук
Сергей Федорчук. Фото Михаила Перикова

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук прокомментировал жалобы родителей на навязывание покупки школьной формы от отдельных производителей по завышенным ценам. На соответствующую информацию накануне отреагировали в региональной прокуратуре.

Как отметил Сергей Федорчук в официальном сообщении министерства от 16 августа, образовательные учреждения в соответствии с российским законодательством вправе устанавливать требования к внешнему виду учеников. При этом решение об определении конкретной модели школьной формы должно приниматься с участием родительского комитета, а учреждение не может заставить родителей покупать одежду у конкретного производителя.

По словам Сергея Федорчука, подобные факты являются поводом для обращения в органы местного самоуправления и министерство образования региона.

«Заставлять родителей покупать школьную форму в конкретной фирме является неправомерным. Если директор или администрация школ с таким требованием обращаются к родителям, то им нужно обращаться в органы местного самоуправления либо в министерство», — цитируют в министерстве образования региона Сергея Федорчука.

Напомним, на днях в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что родителям учеников некоторых новосибирских школ якобы навязывают покупку формы от конкретных производителей, при этом такая одежда имеет завышенную цену. На это отреагировали в прокуратуре региона, где инициировали проверку по соответствующим фактам.

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