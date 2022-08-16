Три года колонии за мошенничество получил топ-менеджер Samsung в Новосибирске

В Новосибирске суд вынес приговор топ-менеджеру регионального офиса корейской корпорации Samsung по делу о мошенничестве. Новосибирец, как установило следствие, похитил более 27 млн рублей.

Приговор по уголовному делу в отношении руководителя новосибирского офиса Samsung Максима Куликова вынес Советский районный суд Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба суда. Его обвинили в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, региональный менеджер компании, используя свое служебное положение, похитил более 27 млн рублей организации. Указанные средства направлялись корпорацией на выплаты компаниям-партнерам, зарегистрированным в системе «MCS-бонус» за реализованный товар.

Отмечается, что преступление было совершено в 2013-2014 годах. Обвиняемый и привлеченное им неустановленное лицо подыскивали юридические лица, зарегистрированные на граждан, фактически не осуществляющих руководство над компаниями. Указанные юрлица Куликов и подельник регистрировали в системе «MCS-бонус» в качестве компаний-партнеров, осуществляющих реализацию продукции корпорации.

«Организации не осуществляли деятельность по реализации товаров корпорации и не планировали в действительности осуществлять ее реализацию, зарегистрированная информация о магазинах – точках реализации продукции не соответствовала действительности, а введенная ими информация в системе «MCS-бонус» о продукции Корпорации в действительности была реализована другими компаниями-партнерами», — сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, фигуранты дела получили возможность распоряжаться денежными средствами, поступившими на расчетные счета юрлиц, в качестве стимулирующих выплат, после чего похитили и распорядились ими по собственному усмотрению. Отмечается, что в результате компании был нанесен имущественный ущерб на сумму более 27,4 млн рублей.

Суд признал Максима Куликова виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил требования гражданского иска в размере похищенной суммы. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что в 2012 году топ-менеджеры российского представительства Samsung Джей Сул Ю и Санг Сик Чой в интервью «Континенту Сибирь» отмечали, что корейская корпорация на тот момент вдвое увеличила штат сотрудников в региональных офисах в Сибири и на Дальнем Востоке, что «позволило вывести на новый уровень интенсивность общения и поддержки партнеров на региональном уровне».