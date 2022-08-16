Новосибирцы подали в суд на мэрию из-за торговли вблизи кладбища

Жители улиц Хилокской и Малыгина в Новосибирске подали судебный иск к мэрии города из-за продовольственной ярмарки на территории, признанной санитарно-защитной зоной кладбища «Клещихинское». Обозначения такой зоны заявители добились в конце прошлого года.

Исковое заявление к муниципалитету новосибирцы направили в Калининский районный суд трое жителей улиц Хилокской и Малыгина — Михаил Михайлов, Светлана Федченко и Жанна Олейникова, сообщает российская общественная организация «Центр правовых инициатив потребителей» 16 августа. Ярмарки, на которые они пожаловались, расположены на пяти земельных участках по улице Хилокской — возле домов № 9, № 3, № 5, № 8/1 и № 9А, их размещение разрешено постановлением мэрии от 29 октября 2021 года.

Как сообщают истцы, торговые ряды расположены в непосредственной близости от Клещихинского кладбища. По их данным, эта территория относится ко второму классу опасности и требует 500-метровой санитарно-защитной зоны.

По информации одного из истцов, руководителя общественной организации Михаила Михайлова, такая зона была установлена решением Ленинского районного суда в ноябре 2021 года, соответствующее постановление вступило в силу 19 июля. Однако вскоре на этой территории развернулась торговля, в том числе продовольственными товарами. Их качество, по словам возмущённых новосибирцев, может пострадать от соседства с опасным объектом.

«Процессы, происходящие в почве кладбищ, могут приводить к загрязнению воздуха токсичными газами, в том числе, аммиаком и сероводородом. Кроме того, есть вероятность попадания продуктов разложения в грунтовые воды, и это будет способствовать распространению болезнетворных микроорганизмов», — приводят в общественной организации слова Михаила Михайлова.

Заявители требуют обязать муниципалитет исключить участки на Хилокской из перечня мест, разрешённых для торговли, а постановление о таком разрешении признать незаконным. Кроме того, они намерены добиться признания незаконности «бездействия» властей, не исключивших эти участки из списка после обозначения санитарно-защитной зоны.

Напомним, что социальные продовольственные ярмарки проводятся в Новосибирске в качестве меры поддержки городских предпринимателей.