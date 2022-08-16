Глава Красноярского края прокомментировал перспективы программы по масштабной реновации Норильска. Александр Усс считает, что «несмотря на все сложности», средства, выделенные по инициативе Владимира Потанина, радикально изменят город.

Александр Усс в эфире телеканала «Енисей» ответил на вопросы о результатах договорённостей властей с руководством «Норильского никеля» по программе масштабной реновации северного города. На этот проект из бюджетов разных уровней, в том числе, фонда «Норникеля» заложено 120 млрд рублей. Сверх того, компания по инициативе её президента Владимира Потанина выделяет ещё 150 млрд рублей. «Такие серьёзные средства дают основание считать, что Норильск изменится радикально», — отметил Александр Усс во время интервью.

Журналистка упомянула о «трудностях и конфликтах», в условиях которых рождался план благоустройства Норильска. Александр Усс напомнил, что подписанному в феврале 2021 года соглашению между властями и «Норникелем» о реновации города предшествовала крупная экологическая авария . В этот период произошло обострение напряжения между краевыми властями и руководством компании, что отразилось , в том числе, на атмосфере выборов мэра Норильска в конце 2020-го.

Комментируя ход реновации Норильска, Александр Усс отметил, что работы займут не менее трёх лет. «Уже сейчас даже по пути из аэропорта видно, насколько в городе стало больше порядка. Работа большая, и это — крайний север. Я убеждён, что несмотря на все сложности, Норильск действительно станет заполярным Ленинградом», — выразил надежду глава региона.

Губернатор счёл нужным сказать об ответственном подходе к реализации проекта со стороны руководства Норильска и «Норникеля». «Роль сыграли и позиция федеральных органов власти , прежде всего Совета Федерации, лично (спикера СФ) Валентины Матвиенко . Но подчеркну ещё раз: уровень социальной ответственности, в том числе руководства компании, внушает оптимизм и благодарность», — резюмировал Александр Усс.