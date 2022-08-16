Условный срок получил директор турбазы в Сибири за пожар с 20 пострадавшими  

В Алтайском крае суд вынес приговор директору туристического комплекса ООО «Горное солнце», в котором из-за пожара погиб один человек и еще 20 — пострадали. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Суд в Алтайском крае вынес приговор по уголовному делу в отношении директора туристического комплекса «Горное солнце». Он признан виновным в совершении преступления по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью и смерть человека), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, директор туркоплекса допустил грубые нарушения правил пожарной безопасности при строительстве, отделке, оборудовании и эксплуатации жилого корпуса комплекса. В результате 31 июля 2020 года в котельной, расположенной под трехэтажным зданием, произошел пожар.

«Из-за допущенных нарушений норм пожарной безопасности, посетители туристической базы, спасаясь, были вынуждены прыгать с балконов второго и третьего этажей, либо выходить на улицу из дома по единственной лестнице, при этом получая ожоги от распространившегося огня и падающих на них сверху продуктов горения материалов отделки», — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры Алтайского края, после падения с балкона третьего этажа одной из отдыхающих в комплексе был причинен тяжкий вред здоровья, повлекший ее смерть в медучреждении, еще один человек получил тяжелую травму. Всего в результате происшествия пострадал 21 человек, в том числе двое детей.

Суд назначил наказание директору турбазы в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о высоком уровне пожарной опасности в отдельных регионах Сибири. Из-за рисков возникновения пожаров в Прибайкальском национальном парке Иркутской области закрыли четыре туристических маршрута.