«Работы идут полным ходом»: Анатолий Локоть оценил благоустройство нового парка у ледовой арены и станции «Спортивная» в Новосибирске

В Новосибирске приступили к завершающим работам на станции метро «Спортивная» и в парке, прилегающем к многофункциональной ледовой арене. Проект парка у ЛДС был не так давно доработан: теперь там появятся дополнительные спортивные локации, которых не было в первоначальном варианте – в частности волейбольная площадка и памп-трек для скейтеров. Кроме того, на станцию метро вышел новосибирский подрядчик, что заметно облегчает решение текущих вопросов по благоустройству. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал на строительной площадке станции метро и парка и проконтролировал ход всех работ.

Обустройство нового парка и станции метро «Спортивная» уже близится к завершению, сроки окончания работ – сентябрь-октябрь текущего года.

Как рассказал 10 августа в ходе выездного совещания генеральный директор компании «Спецтрансстрой» – генподрядчика строительства станции метро «Спортивная» Сергей Арапов, на сегодня на новой станции метро и рядом с ней ведутся работы по благоустройству. «Работы выполняет новосибирский подрядчик: он сам производит плитку, он ее и выкладывает. По договору с подрядчиком срок выполнения работ – 30 сентября 2022 года. То есть вокруг станции метро «Спортивная» благоустройство должно быть к этому времени выполнено в полном объеме. Внешние фасады планируется закончить в конце августа — начале сентября. В отделке будут использоваться материалы из европейской части России. Но большинство материалов были заменены на производителей местных, новосибирских», – уточнил он, добавив, что сейчас требуется усилить ночную смену для внутренних работ на станции.

«На сегодня работы связаны непосредственно с самим метрополитеном, и они продолжаются в «окнах», когда подвижный состав останавливается, поэтому в ближайшее время будет организована полноценная ночная смена, тогда и приступим к монтажу оборудования на станции. Правда, по условиям договора необходимо присутствие представителя завода – производителя. Сейчас мы ведем переговоры, в ближайшее время представитель появится здесь», — пояснил он.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что запустить станцию метро «Спортивная» и парк, прилегающий к ЛДС планируется уже в 2022 году, поскольку это два важных для города объекта.

«Работы на станции метрополитена сейчас находятся в завершающей стадии. Так, рабочие заканчивают внутреннюю отделку помещений и пола. Отделка стен тоже произведена, панно уже висят. Также в активной фазе сейчас установка раздвижных дверей на перронах по обеим сторонам линии. То есть сейчас мы занимаемся уже не капитальным строительством, а внешней отделкой. После этого останется сделать потолок и станция будет готова. Нет сомнений, что в сроки мы уложимся, и в октябре станция должна быть готова. Однако нам очень важна и территория, прилегающая к метро, поэтому в парке также проведена большая работа – завезены гигантские объемы грунта, песка, создан уникальный рельеф, который позволил сохранить имеющуюся здесь растительность и обустроить инфраструктуру для отдыхающих.

Центральная часть парка практически готова, плитка и асфальтовое покрытие уложены, формируются площадки под установку нестационарных объектов. В дальнейшем будут установлены малые архитектурные формы, скамейки, светильники электрооборудование, которое позволит ловить Wi-fi и прочее. Всё это предстоит сделать к октябрю, чтобы парк мог принять первых посетителей. В целом хочу отметить, что работы идут полным ходом, сегодняшней проверкой я доволен, есть вопросы, но они решаются в рабочем порядке», – отметил мэр Анатолий Локоть, добавив, что уже в ходе строительства парка были внесены изменения в проект, финансирование которого осуществляется из областного бюджета при участии средств городского бюджета. Из-за внесенных изменений существенно увеличился объем работ, в связи с чем выросла и стоимость проекта – на 23 %.

«Изначальный проект был существенно доработан, изменения коснулись в основном части архитектуры и дизайна. Добавилось много площадок спортивной направленности, в том числе волейбольная площадка и памп-трек для скейтеров, который для нас изготавливает один из лучших производителей в этой области. В парке разработаны системы безопасности: камеры, системы оповещения, тревожные кнопки и т.д. Закуплено качественное детское игровое оборудование. Это будет достойный объект для нашего города и для всего региона», – подчеркнул представитель компании-генподрядчика ООО «Премиумстрой» Денис Левин.

Он отметил, что работы по обустройству парка идут в соответствии с графиком. Укладка твёрдого покрытия выполнена на 80-85%, ведётся прокладка водоотводных лотков и труб, монтируются системы электроснабжения, видеонаблюдения, расчищается прибрежная полоса. С сентября начнётся установка опор освещения, детского игрового оборудования, укладка резинового покрытия в игровых зонах. Также продолжаются работы по озеленению – высажены деревья декоративных пород с корой яркого окраса, которые будут наполнять парк различными оттенками не только летом, но и в другие сезоны. Напомним, что по контракту все работы должны завершиться 30 октября 2022 года.