Проект «Всесезонный курорт «Манжерок» стал одним из главных демо-кейсов на правительственном совещании по развитию туризма в России, прошедшем в Горно-Алтайске 12 августа с участием Михаила Мишустина. ПАО Сбербанк, развивая этот курорт, закрепляется в образе многофункциональной корпорации, чья сфера интересов – не только кредитно-финансовое дело, но целый букет отраслей. В том числе туризм. И девелопмент макро-масштаба – проекты с драйверным влиянием на целый регион.

Регион такого драйверного воздействия достаточно компактный – Республика Алтай. Но тем нагляднее в такой пропорции должно быть стимулирующее воздействие. У курорта «Манжерок» и сейчас весомая роль в локальной экономике. Впрочем, по словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, представлявшего финансовую организацию на правительственном совещании, после воплощения всех трех этапов проекта, эта роль должна возрасти многократно.

Всесезонный курорт «Манжерок» — крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай, расположенный у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. Начиная с 2012 года проект находится в управлении Сбера и является одним из крупнейших в России в области туризма и рекреации. Сейчас на курорте функционируют три канатные дороги гондольного и кресельного типов и 22 км горнолыжных трасс, трехзвездочный гостиничный комплекс ёмкостью 82 номера, ресторан на 240 посадочных мест, прокаты зимнего и летнего снаряжения, байк-парк, маршруты для трекинга, детские площадки.

Стоит отметить, что правительственное совещание в Горно-Алтайске – главное отраслевое событие в российской индустрии внутреннего туризма, а его функциональный «веер» будет гораздо шире и длиннее календарного контекста лета-22.

Внятный намёк на это, по мнению Станислава Кузнецова – очень большой диапазон рассмотренных на совещании туристических проектов. Проектов и больших, и малых, но примечательных своей концептуальностью.

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«Ареал представленных проектов – от Крыма до Камчатки, – подчеркнул Станислав Кузнецов. – Практически все ландшафтные и климатические зоны». По его словам, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подробно погружался в каждый из кейсов. Детально обсуждался доклад руководителя Ростуризма – государственной туристической корпорации. В закрытой части совещания прошел обмен мнениями по актуальным отраслевым вопросам.

Проект «Манжерок» – один из ближайших к воплощению. Председатель правительства РФ детально ознакомился с его динамикой. Которая, как говорится, представлена на местности и материально – в виде целой россыпи стройплощадок.

«Это третий, завершающий этап нашего проекта, – сказал Станислав Кузнецов на встрече со СМИ. – На первом этапе мы создали (и реновировали, и построили с нуля) несколько корпусов гостиничного комплекса, рассчитанного на экономных туристов. На втором этапе мы занялись инфраструктурой и построили новые подъемники, которые активно используются круглый год (зимой для доставки лыжников на две горы, а в теплые сезоны – как самоценный видовой аттракцион – «КС»). Это три подъемника, позволяющих понимать на стартовые площадки лыжных спусков по 10-12 тысяч человек за сутки. Одновременно с инфраструктурой развивалась и собственно горнолыжная составляющая – строились красные и синие трассы, некоторые элементы чёрных трасс. Сейчас здесь построено 22 километра горнолыжных трасс, снабженных системой искусственного оснежения».

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Как пояснил Станислав Кузнецов, эти установки в некотором смысле доделывают работу природы: в отличие от Шерегеша с его обильными, даже эпическими снегопадами, небеса над Манжероком умерено щедры на снег. Потому снег приходится «доделывать и досыпать». Впрочем, умеренная снежность района обнуляет собой лавинную опасность – проклятие многих горнолыжных курортов.

В теплый сезон Манжерок популярен у любителей маунтинбайка – обладатели горных велосипедов фактически принимают эстафету от лыжников, а основой поток лета и осени формирует собой «туризм впечатлений» — люди, приезжающие посмотреть на красоты ландшафтов и диковины этнографии.

«В будущем мы начнем создавать здесь большой развлекательный кластер – и для детей всех возрастов, и для общесемейного досуга, – поделился планами Кузнецов. – Постоянно усиливается гастрономическая и рекреационная составляющая – будет расти число ресторанов, появится spa-комплекс, бассейны. Именно нынешний, третий этап – вывод туристического кластера на макро-уровень – подразумевает строительство большой пятизвёздочной гостиницы на 800 гостей, спроектированной итальянским архитектурным бюро Archea Associati». Предполагается, что в ней в том числе можно будет проводить стратегические сессии, семинары, конференции.

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Таким образом, курорт выйдет ещё и на функциональное поле делового туризма. По словам Станислава Кузнецова, уже сейчас есть заявка от Росконгресса. «В будущем году его представители хотят провести в этом отеле экологический форум. А на горе Малая Синюха, на высоте 1040 метров над уровнем будет построен панорамный ресторан, перекликающийся по архитектурной стилистике с отелем. К 2025-му году длина горнолыжных трасс вырастет до 52 километров. Стройки идут хорошими темпами, я провёл инспекцию и ходом работ в целом доволен. Были мелкие, «штучные» отставания по конкретным работам, но они преодолены, ритм выровнялся. К слову, часть команды Сбера, занимавшаяся «прокачкой» Красной Поляны, сейчас работает здесь – на апгрейде горнолыжных трасс», – отметил Станислав Кузнецов.

Упоминание Сочи дало и любопытную историческую параллель: этот город своим прорывом в статус всесоюзной здравницы обязан Наркомату тяжелой промышленности – самой мощной и амбициозной госкорпорации 1930-х. Сбер для Манжерока – драйвер сопоставимой мощности и пассионарности. И со здоровым авторским «я».

«Манжерок в его действующей и долгосрочной концепции – это именно наш, «сберовский» макро-проект, — подчеркнул Станислав Кузнецов. – Впрочем, у нас нет по этому поводу эгоцентризма. Мы очень конструктивно сотрудничаем с технологическими партнерами и инвесторами, которые приходят в туристическую отрасль России. Сейчас здесь, на Алтае, работают несколько крупнейших российских компаний, развивающих инфраструктуру туризма. Мы с ними состоим в тесном и продуктивном взаимодействии. Любая конкуренция – это расширение контекста возможностей. Вообще, всё это даёт мультиплицирующий эффект. Например, сюда пришла авиация, стала развиваться индустрия пассажирских авиаперевозок. Отрадно, что власти региона очень лояльны к инвесторам – предоставляют льготы по налогам, необходимые инструменты для ускоренного согласования проектных решений».

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На курорте сейчас работает 450 человек, а расчетный уровень занятости – 1500 сотрудников. Таким образом, курорт станет самым крупным в Республике Алтай работодателем туристической индустрии.

Обозначив эту перспективу, Станислав Кузнецов добавил, что и текущая статистика курорта очень впечатляющая и оптимистичная. «Мы приятно удивлены потоком туристов – он оказался больше прогнозного. Сейчас на Манжерок в среднесуточном исчислении приезжает 3-4 тысячи человек. Прошлый год принёс нам рекордный показатель – курорт посетило полмиллиона человек. А по состоянию на середину нынешнего августа Манжерок уже посетило 400 тысяч туристов, так что рекордный показатель 2021-го, скорее всего, будет превзойдён. Гарантированная цифра 2022-го – 700 тысяч человек. А макси-прогноз – миллион гостей», – резюмировал Станислав Кузнецов.