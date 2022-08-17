Топ-10 крупнейших автодилеров Сибири по итогам 1 полугодия 2022 года

«Континент Сибирь» сформировал традиционный рейтинг самых крупных автодилеров округа по итогам 6 месяцев 2022 года. Драматические изменения, произошедшие на рынке, пока незначительно отразились на его результатах, однако уже по итогам года можно будет ожидать изменений в расстановке сил.
Основой для рейтинга послужили данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по объемам реализации новых легковых автомобилей за 6 месяцев 2022 года. Дилеры были проранжированы по доле рынка в СФО, посчитанной на основе продаж новых легковых автомобилей. В случае наличия в том или ином городе нескольких дилеров одного бренда продажи делились между ними в равной доле.
«Континент Сибирь» также оценил выручку дилеров по направлению продаж новых автомобилей на основании данных о средневзвешенной стоимости машин, предоставленных агентством «Автостат». Эта информация была использована для подсчета доли дилеров и их ранжирования по этому показателю.
Количественные и денежные лидеры
С третьего на первое место за год в «количественном» рейтинге переместилась кузбасская ГК «Сибинпэкс», представленная в Кемерове, Новокузнецке и Новосибирске. Усилению позиций авторитейлера способствовало пополнение портфеля китайскими брендами – пока многие дилеры осуществляли этот шаг в 2022 году на фоне неопределенности с европейскими марками, «Сибинпэкс» начал этот курс несколько лет назад. На сегодня в портфеле его брендов в Новокузнецке абсолютное большинство марок — из Поднебесной, а в Новосибирске вообще все бренды — китайские. В результате, марку Haval «Сибинпэкс» сейчас официально представляет сразу в трех городах. Также на высокие позиции марки повлияли результаты марки Hyundai в Кемерове, которые оказались почти в 2 раза больше, чем в Новосибирске.
Теперь «Сибинпэксу» нужно будет найти равноценную замену ушедшему с российского рынка французскому бренду Renault. Впрочем, этот путь компании преодолевать не впервые. Группа компаний, возглавляемая Фанией Сапожниковой, начинала с брендов концерна General Motors, который ранее покинул российский рынок. Однако тем не менее «Сибинпэкс» после 2015 года смог сделать ставку на другие бренды, обновить портфель и сохранить свои позиции.
|Дилер
|Доля рынка в основном регионе присутствия
|Регионы присутствия
|Местонахождение головной компании
|Представляемые бренды
|Основной бенефициар/глава компании
|1
|«Сибинпэкс»
|6,48%
|Кемеровская область, Новосибирская область
|Кемерово
|Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, CHERY
|Фания Сапожникова
|2
|«Медведь Холдинг»
|6,19%
|Красноярский край, Хакасия, Новосибирская область, Кемеровская область
|Красноярск
|Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely, CHERY
|Николай Бяков
|3
|«Р-Моторс Лада»/ «Азия Авто»
|5,47%
|Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область, Омская область
|Санкт-Петербург
|LADA
|Елена Корж
|4
|«Автомир»
|4,16%
|Новосибирская область, Кемеровская область
|Москва
|Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi
|Николай Груздев
|5
|«ФАСТАР»
|4,00%
|Новосибирская область
|Самара
|LADA, Renault, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Volkswgen, Mercedes-Benz, UAZ
|Константин Стефанов
|6
|«Картель Авто»
|3,09%
|Кемеровская область
|Кемерово
|Hyundai, Geely, CHERY, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Jeep
|Сергей Малянов
|7
|«КЛЮЧАВТО»
|3,07%
|Омская область, Новосибирская область (авто с пробегом)
|Краснодар
|Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY
|Виктор Сергеев
|8
|«Ай-Би-Эм»
|2,96%
|Кемеровская область
|Кемерово
|KIA, UAZ, Skoda
|Денис Пронин
|9
|«СИАЛАВТО»
|2,68%
|Красноярский край, Хакасия
|Красноярск
|Renault, KIA, Changan
|Сергей Нощик
|10
|«Иркутск-АвтоВАЗ»/ «Арлан-Сибирь»
|2,49%
|Иркутская область
|Иркутск
|LADA, UAZ, Isuzu
|Андрей Колотенко
Данные: АЕБ
|Дилер
|Доля рынка в основном регионе присутствия
|Регионы присутствия
|Местонахождение головной компании
|Представляемые бренды
|Основной бенефициар/глава компании
|1
|«Медведь Холдинг»
|7,69%
|Красноярский край, Хакасия, Новосибирская область, Кемеровская область
|Красноярск
|Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely, CHERY
|Николай Бяков
|2
|«Сибинпэкс»
|5,62%
|Кемеровская область, Новосибирская область
|Кемерово
|Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, CHERY
|Фания Сапожникова
|3
|«Автомир»
|3,99%
|Новосибирская область, Кемеровская область
|Москва
|Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi
|Николай Груздев
|4
|«ФАСТАР»
|3,94%
|Новосибирская область
|Самара
|LADA, Renault, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Volkswagen, Mercedes-Benz, UAZ
|Константин Стефанов
|5
|«Картель Авто»
|2,98%
|Кемеровская область
|Кемерово
|Hyundai, Geely, CHERY, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Jeep
|Сергей Малянов
|6
|«КЛЮЧАВТО»
|2,91%
|Омская область, Новосибирская область (авто с пробегом)
|Краснодар
|Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY
|Виктор Сергеев
|7
|«Р-Моторс Лада»/ «Азия Авто»
|2,37%
|Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область, Омская область
|Санкт-Петербург
|LADA
|Елена Корж
|8
|«Ай-Би-Эм»
|2,36%
|Кемеровская область
|Кемерово
|KIA, UAZ, Skoda
|Денис Пронин
|9
|«Арсенал груп»
|2,30%
|Красноярский край
|Красноярск
|Audi, Land Rover, Jaguar, Nissan, Mazda, Ford, Haval
|Виктор Поддубный
|10
|«Иркут БКТ»
|2,19%
|Иркутская область
|Иркутская область
|Toyota, Lexus, Renault
|Анатолий Панцевич
Данные: АЕБ, «Автостат»
На втором месте в «количественном» рейтинге и первом по показателю выручки оказался красноярский «Медведь Холдинг», основанный Николаем Бяковым. Самый крупный сибирский авторитейлер по портфелю брендов в 1 полугодии авторитейлер получил дилерство CHERY. Примечательно, что несмотря на сложившуюся ситуации на рынке, «Медведь Холдинг» не отказался от своих планов по выходу в новые регионы. Так, уже в этом году можно ждать выхода авторитейлера в Алтайский край с брендом BMW. Таким образом, «Медведь Холдинг» продолжает держаться прежнего курса.
Со второго на третье место переместилась компания «Р-Моторс Лада» (ранее — «Бипэк Авто Азия Авто»). С учетом высоких позиций «АвтоВАЗа» группа компаний, специализирующаяся на этом бренде, сохранила место в топ-3. Однако если посмотреть на рейтинг на основе выручки, то в нем «Р-Моторс Лада» оказалась только на 7-ой позиции.
На четвертом месте, как и год назад, расположился московский «Автомир», представленный среди городов Сибири в Новосибирске и Новокузнецке. В этом году группа компаний, возглавляемая Николаем Груздевым, получила дилерство в Новосибирске китайского премиум-бренда EXEED. Новый бренд расположился в салоне на Петухова, который изначально служил для Renault и Volkswagen.
С девятого на пятое место за год переместилась ГК «ФАСТАР» Константина Стефанова. Усилению позиций дилера способствовало в том числе пополнение портфеля отечественными брендами LADA и UAZ в Новосибирске. При этом, в рейтинге по выручке, «ФАСТАР» имеет еще более высокие позиции, в том числе за счет бренда Mercedes-Benz.
Кузбасская ГК «Картель Авто», возглавляемая Сергеем Маляновым, также за год усилила свои позиции, перейдя с 8 на 6 строчку. Этому способствовали высокие результаты бренда Hyundai в Кемерове, который группа компаний представляет наряду с «Сибинпэксом», а также наличие в портфеле «Картель Авто» китайских марок Geely и CHERY.
С 5-ой на 7-ую позицию переместился основанный Виктором Сергеевым краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО», с прошлого года представленный в Омской области. В этом году он получил в этом регионе дилерство китайского премиум-бренда EXEED, а также китайской марки Geely, а также провел релокацию бренда Volkswagen.
Восьмую строчку заняла кемеровская компания «Ай-Би-Эм», возглавляемая Денисом Прониным. Для нее 2022-ой год одним из самых результативных в истории. Компания открыла дилерский центр китайский марки CHERY, построила и запустила новый дилерский центр KIA, а также завершила работы по полнофункциональному дилерскому центру Jaguar-Land Rover. На аналогичном месте оказалась компания и по показателю выручки от продажи новых автомобилей.
Следом в рейтинге расположилась возглавляемая Сергеем Нощиком красноярская ГК «СИАЛАВТО». В свое время она сконцентрировалась на брендах Renault и KIA, запустив по 3 дилерских центра каждой из этих марок. На текущий момент они продолжают свою работу, несмотря на уход Renault из России. Учитывая, что в портфеле группы есть также китайский бренд Changan, можно предположить, что в дальнейшем «СИАЛАВТО» также может рассмотреть возможности пополнения линейки и другими брендами из Поднебесной на замену Renault.
Смогли ли китайские марки завоевать сибирский авторынок в 2022 году? Итоги 1 полугодия
Замыкает топ-10 компании «Иркутск-АвтоВАЗ» и «Арлан Сибирь». Дилерские предприятия сохраняют свои позиции в том числе за счет того, что у авторитейлера под руководством Андрея Колотенко на сегодня нет конкурентов по бренду LADA в Иркутске. Это отличает город от всех других крупных мегаполисов Сибири, где «АвтоВАЗ» представляет минимум 2 дилера.
Лидеры в своих регионах
«Континент Сибирь» по традиции также оценил долю дилеров не по Сибири в целом, а непосредственно по своим ключевым регионам присутствия. Такая методология в том числе позволяет выявить сильных участников рынка в небольших городах. Среди тех, кто попал в этот рейтинг, можно выделить томский «Автоцентр Евразия», расположившийся на пятой строчке. С одним брендом в портфеле (Volkswagen) пока формально продолжает занимать почти четверть рынка своего региона. Вместе с тем, участники рынка уточняют, что такое утверждение не совсем корректно, потому что сами автомобили Volkswagen в том числе уезжают за пределы Томской области. Также в рейтинге присутствуют барнаульские автодилеры «АНТ» и «АЕМ-Холдинг», занимающие высокую долю в Алтайском крае. В рейтинге по выручке можно также выделить омский «БАРС».
|Дилер
|Доля рынка в основном регионе присутствия
|Ключевой регион присутствия в СФО
|Представляемые бренды
|Основной бенефициар/глава компании
|1
|«Медведь Холдинг»
|32,61%
|Красноярский край
|Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely, CHERY
|Николай Бяков
|2
|«КЛЮЧАВТО»
|31,07%
|Омская область
|Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY
|Виктор Сергеев
|3
|«Сибинпэкс»
|25,95%
|Кемеровская область
|Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, CHERY
|Фания Сапожникова
|4
|Автоцентр «Евразия» (ФССК)
|24,54%
|Томская область
|Volkswagen
|Александр Криворучко
|5
|«Иркутск-АвтоВАЗ»/ «Арлан-Сибирь»
|20,74%
|Иркутская область
|LADA, UAZ, Isuzu
|Андрей Колотенко
|6
|«АНТ»
|18,46%
|Алтайский край
|Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Skoda
|Александр Поддубный
|7
|«ФАСТАР»
|17,95%
|Новосибирская область
|LADA, Renault, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Volkswagen, Mercedes-Benz, UAZ
|Константин Стефанов
|8
|«АЕМ Холдинг»
|16,83%
|Алтайский край
|KIA, Lexus, Toyota, Volkswagen
|Дмитрий Борисов
|9
|ГК ELKE
|16,64%
|Томская область
|Hyundai, Lexus, Toyota
|Виктор Маршев
|10
|«Р-Моторс Лада»/ «Азия Авто»
|16,00%
|Новосибирская область
|LADA
|Елена Корж
Данные: АЕБ
|Дилер
|Доля рынка в основном регионе присутствия
|Ключевой регион присутствия в СФО
|Представляемые бренды
|Основной бенефициар/глава компании
|1
|«Медведь Холдинг»
|37,55%
|Красноярский край
|Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely, CHERY
|Николай Бяков
|2
|«КЛЮЧАВТО»
|29,46%
|Омская область
|Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY
|Виктор Сергеев
|3
|Автоцентр «Евразия» (ФССК)
|22,32%
|Томская область
|Volkswagen
|Александр Криворучко
|4
|«Сибинпэкс»
|22,10%
|Кемеровская область
|Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, CHERY
|Фания Сапожникова
|5
|«АЕМ Холдинг»
|21,28%
|Алтайский край
|KIA, Lexus, Toyota, Volkswagen
|Дмитрий Борисов
|6
|ГК ELKE
|21,07%
|Томская область
|Toyota, Lexus, Hyundai
|Виктор Маршев
|7
|«Иркут БКТ»
|18,24%
|Иркутская область
|Toyota, Lexus, Renault
|Анатолий Панцевич
|8
|«ФАСТАР»
|17,67%
|Новосибирская область
|LADA, Renault, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Volkswagen, Mercedes-Benz, UAZ
|Константин Стефанов
|9
|«БАРС»
|17,53%
|Омская область
|BMW, Hyundai, KIA
|Виталий Ольшанский
|10
|«АНТ»
|16,94%
|Алтайский край
|Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Skoda
|Александр Поддубный
Данные: АЕБ, «Автостат»
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