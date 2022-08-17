Топ-10 крупнейших автодилеров Сибири по итогам 1 полугодия 2022 года

«Континент Сибирь» сформировал традиционный рейтинг самых крупных автодилеров округа по итогам 6 месяцев 2022 года. Драматические изменения, произошедшие на рынке, пока незначительно отразились на его результатах, однако уже по итогам года можно будет ожидать изменений в расстановке сил.

Основой для рейтинга послужили данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по объемам реализации новых легковых автомобилей за 6 месяцев 2022 года. Дилеры были проранжированы по доле рынка в СФО, посчитанной на основе продаж новых легковых автомобилей. В случае наличия в том или ином городе нескольких дилеров одного бренда продажи делились между ними в равной доле.

«Континент Сибирь» также оценил выручку дилеров по направлению продаж новых автомобилей на основании данных о средневзвешенной стоимости машин, предоставленных агентством «Автостат». Эта информация была использована для подсчета доли дилеров и их ранжирования по этому показателю.

Количественные и денежные лидеры

С третьего на первое место за год в «количественном» рейтинге переместилась кузбасская ГК «Сибинпэкс», представленная в Кемерове, Новокузнецке и Новосибирске. Усилению позиций авторитейлера способствовало пополнение портфеля китайскими брендами – пока многие дилеры осуществляли этот шаг в 2022 году на фоне неопределенности с европейскими марками, «Сибинпэкс» начал этот курс несколько лет назад. На сегодня в портфеле его брендов в Новокузнецке абсолютное большинство марок — из Поднебесной, а в Новосибирске вообще все бренды — китайские. В результате, марку Haval «Сибинпэкс» сейчас официально представляет сразу в трех городах. Также на высокие позиции марки повлияли результаты марки Hyundai в Кемерове, которые оказались почти в 2 раза больше, чем в Новосибирске.

Теперь «Сибинпэксу» нужно будет найти равноценную замену ушедшему с российского рынка французскому бренду Renault. Впрочем, этот путь компании преодолевать не впервые. Группа компаний, возглавляемая Фанией Сапожниковой, начинала с брендов концерна General Motors, который ранее покинул российский рынок. Однако тем не менее «Сибинпэкс» после 2015 года смог сделать ставку на другие бренды, обновить портфель и сохранить свои позиции.

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка Дилер Доля рынка в основном регионе присутствия Регионы присутствия Местонахождение головной компании Представляемые бренды Основной бенефициар/глава компании 1 «Сибинпэкс» 6,48% Кемеровская область, Новосибирская область Кемерово Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, CHERY Фания Сапожникова 2 «Медведь Холдинг» 6,19% Красноярский край, Хакасия, Новосибирская область, Кемеровская область Красноярск Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely, CHERY Николай Бяков 3 «Р-Моторс Лада»/ «Азия Авто» 5,47% Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область, Омская область Санкт-Петербург LADA Елена Корж 4 «Автомир» 4,16% Новосибирская область, Кемеровская область Москва Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi Николай Груздев 5 «ФАСТАР» 4,00% Новосибирская область Самара LADA, Renault, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Volkswgen, Mercedes-Benz, UAZ Константин Стефанов 6 «Картель Авто» 3,09% Кемеровская область Кемерово Hyundai, Geely, CHERY, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Jeep Сергей Малянов 7 «КЛЮЧАВТО» 3,07% Омская область, Новосибирская область (авто с пробегом) Краснодар Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY Виктор Сергеев 8 «Ай-Би-Эм» 2,96% Кемеровская область Кемерово KIA, UAZ, Skoda Денис Пронин 9 «СИАЛАВТО» 2,68% Красноярский край, Хакасия Красноярск Renault, KIA, Changan Сергей Нощик 10 «Иркутск-АвтоВАЗ»/ «Арлан-Сибирь» 2,49% Иркутская область Иркутск LADA, UAZ, Isuzu Андрей Колотенко

Данные: АЕБ

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка, посчитанной на основе оценки выручки от продаж новых автомобилей Дилер Доля рынка в основном регионе присутствия Регионы присутствия Местонахождение головной компании Представляемые бренды Основной бенефициар/глава компании 1 «Медведь Холдинг» 7,69% Красноярский край, Хакасия, Новосибирская область, Кемеровская область Красноярск Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely, CHERY Николай Бяков 2 «Сибинпэкс» 5,62% Кемеровская область, Новосибирская область Кемерово Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, CHERY Фания Сапожникова 3 «Автомир» 3,99% Новосибирская область, Кемеровская область Москва Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi Николай Груздев 4 «ФАСТАР» 3,94% Новосибирская область Самара LADA, Renault, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Volkswagen, Mercedes-Benz, UAZ Константин Стефанов 5 «Картель Авто» 2,98% Кемеровская область Кемерово Hyundai, Geely, CHERY, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Jeep Сергей Малянов 6 «КЛЮЧАВТО» 2,91% Омская область, Новосибирская область (авто с пробегом) Краснодар Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY Виктор Сергеев 7 «Р-Моторс Лада»/ «Азия Авто» 2,37% Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область, Омская область Санкт-Петербург LADA Елена Корж 8 «Ай-Би-Эм» 2,36% Кемеровская область Кемерово KIA, UAZ, Skoda Денис Пронин 9 «Арсенал груп» 2,30% Красноярский край Красноярск Audi, Land Rover, Jaguar, Nissan, Mazda, Ford, Haval Виктор Поддубный 10 «Иркут БКТ» 2,19% Иркутская область Иркутская область Toyota, Lexus, Renault Анатолий Панцевич

Данные: АЕБ, «Автостат»

На втором месте в «количественном» рейтинге и первом по показателю выручки оказался красноярский «Медведь Холдинг», основанный Николаем Бяковым. Самый крупный сибирский авторитейлер по портфелю брендов в 1 полугодии авторитейлер получил дилерство CHERY. Примечательно, что несмотря на сложившуюся ситуации на рынке, «Медведь Холдинг» не отказался от своих планов по выходу в новые регионы. Так, уже в этом году можно ждать выхода авторитейлера в Алтайский край с брендом BMW. Таким образом, «Медведь Холдинг» продолжает держаться прежнего курса.

Со второго на третье место переместилась компания «Р-Моторс Лада» (ранее — «Бипэк Авто Азия Авто»). С учетом высоких позиций «АвтоВАЗа» группа компаний, специализирующаяся на этом бренде, сохранила место в топ-3. Однако если посмотреть на рейтинг на основе выручки, то в нем «Р-Моторс Лада» оказалась только на 7-ой позиции.

На четвертом месте, как и год назад, расположился московский «Автомир», представленный среди городов Сибири в Новосибирске и Новокузнецке. В этом году группа компаний, возглавляемая Николаем Груздевым, получила дилерство в Новосибирске китайского премиум-бренда EXEED. Новый бренд расположился в салоне на Петухова, который изначально служил для Renault и Volkswagen.

С девятого на пятое место за год переместилась ГК «ФАСТАР» Константина Стефанова. Усилению позиций дилера способствовало в том числе пополнение портфеля отечественными брендами LADA и UAZ в Новосибирске. При этом, в рейтинге по выручке, «ФАСТАР» имеет еще более высокие позиции, в том числе за счет бренда Mercedes-Benz.

Кузбасская ГК «Картель Авто», возглавляемая Сергеем Маляновым, также за год усилила свои позиции, перейдя с 8 на 6 строчку. Этому способствовали высокие результаты бренда Hyundai в Кемерове, который группа компаний представляет наряду с «Сибинпэксом», а также наличие в портфеле «Картель Авто» китайских марок Geely и CHERY.

С 5-ой на 7-ую позицию переместился основанный Виктором Сергеевым краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО», с прошлого года представленный в Омской области. В этом году он получил в этом регионе дилерство китайского премиум-бренда EXEED, а также китайской марки Geely, а также провел релокацию бренда Volkswagen.

Восьмую строчку заняла кемеровская компания «Ай-Би-Эм», возглавляемая Денисом Прониным. Для нее 2022-ой год одним из самых результативных в истории. Компания открыла дилерский центр китайский марки CHERY, построила и запустила новый дилерский центр KIA, а также завершила работы по полнофункциональному дилерскому центру Jaguar-Land Rover. На аналогичном месте оказалась компания и по показателю выручки от продажи новых автомобилей.

Следом в рейтинге расположилась возглавляемая Сергеем Нощиком красноярская ГК «СИАЛАВТО». В свое время она сконцентрировалась на брендах Renault и KIA, запустив по 3 дилерских центра каждой из этих марок. На текущий момент они продолжают свою работу, несмотря на уход Renault из России. Учитывая, что в портфеле группы есть также китайский бренд Changan, можно предположить, что в дальнейшем «СИАЛАВТО» также может рассмотреть возможности пополнения линейки и другими брендами из Поднебесной на замену Renault.

Замыкает топ-10 компании «Иркутск-АвтоВАЗ» и «Арлан Сибирь». Дилерские предприятия сохраняют свои позиции в том числе за счет того, что у авторитейлера под руководством Андрея Колотенко на сегодня нет конкурентов по бренду LADA в Иркутске. Это отличает город от всех других крупных мегаполисов Сибири, где «АвтоВАЗ» представляет минимум 2 дилера.

Лидеры в своих регионах

«Континент Сибирь» по традиции также оценил долю дилеров не по Сибири в целом, а непосредственно по своим ключевым регионам присутствия. Такая методология в том числе позволяет выявить сильных участников рынка в небольших городах. Среди тех, кто попал в этот рейтинг, можно выделить томский «Автоцентр Евразия», расположившийся на пятой строчке. С одним брендом в портфеле (Volkswagen) пока формально продолжает занимать почти четверть рынка своего региона. Вместе с тем, участники рынка уточняют, что такое утверждение не совсем корректно, потому что сами автомобили Volkswagen в том числе уезжают за пределы Томской области. Также в рейтинге присутствуют барнаульские автодилеры «АНТ» и «АЕМ-Холдинг», занимающие высокую долю в Алтайском крае. В рейтинге по выручке можно также выделить омский «БАРС».

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия Дилер Доля рынка в основном регионе присутствия Ключевой регион присутствия в СФО Представляемые бренды Основной бенефициар/глава компании 1 «Медведь Холдинг» 32,61% Красноярский край Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely, CHERY Николай Бяков 2 «КЛЮЧАВТО» 31,07% Омская область Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY Виктор Сергеев 3 «Сибинпэкс» 25,95% Кемеровская область Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, CHERY Фания Сапожникова 4 Автоцентр «Евразия» (ФССК) 24,54% Томская область Volkswagen Александр Криворучко 5 «Иркутск-АвтоВАЗ»/ «Арлан-Сибирь» 20,74% Иркутская область LADA, UAZ, Isuzu Андрей Колотенко 6 «АНТ» 18,46% Алтайский край Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Skoda Александр Поддубный 7 «ФАСТАР» 17,95% Новосибирская область LADA, Renault, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Volkswagen, Mercedes-Benz, UAZ Константин Стефанов 8 «АЕМ Холдинг» 16,83% Алтайский край KIA, Lexus, Toyota, Volkswagen Дмитрий Борисов 9 ГК ELKE 16,64% Томская область Hyundai, Lexus, Toyota Виктор Маршев 10 «Р-Моторс Лада»/ «Азия Авто» 16,00% Новосибирская область LADA Елена Корж

Данные: АЕБ

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка, посчитанной на основе оценки выручки от продаж новых автомобилей в основном регионе присутствия Дилер Доля рынка в основном регионе присутствия Ключевой регион присутствия в СФО Представляемые бренды Основной бенефициар/глава компании 1 «Медведь Холдинг» 37,55% Красноярский край Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely, CHERY Николай Бяков 2 «КЛЮЧАВТО» 29,46% Омская область Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY Виктор Сергеев 3 Автоцентр «Евразия» (ФССК) 22,32% Томская область Volkswagen Александр Криворучко 4 «Сибинпэкс» 22,10% Кемеровская область Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, CHERY Фания Сапожникова 5 «АЕМ Холдинг» 21,28% Алтайский край KIA, Lexus, Toyota, Volkswagen Дмитрий Борисов 6 ГК ELKE 21,07% Томская область Toyota, Lexus, Hyundai Виктор Маршев 7 «Иркут БКТ» 18,24% Иркутская область Toyota, Lexus, Renault Анатолий Панцевич 8 «ФАСТАР» 17,67% Новосибирская область LADA, Renault, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Volkswagen, Mercedes-Benz, UAZ Константин Стефанов 9 «БАРС» 17,53% Омская область BMW, Hyundai, KIA Виталий Ольшанский 10 «АНТ» 16,94% Алтайский край Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Skoda Александр Поддубный

Данные: АЕБ, «Автостат»

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