При приобретении жилья в квартале «Расцветай в Янино» в Ленинградской области можно воспользоваться программой субсидирования по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке с господдержкой». Это предложение действует на всю ассортиментную линейку квартир.

Есть вариант покупки квартиры по ставке от 1,1 %*на первые два года, а оформляя ипотечный кредит на весь период, ставка составит 4%*. При использовании программы субсидирования в ГК «Расцветай» наценка на квартиры не формируется, стоимость остается неизменной, как при покупке в ипотеку, так и за наличный расчет.

Покупая однокомнатную квартиру в квартале «Расцветай в Янино» по субсидированной программе с ипотечной ставкой на весь период — 4%, вы экономите 2,6 млн**.

Квартал «Расцветай в Янино» находится в зеленом районе Янино-1, Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4-х минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга — за 25 минут.

В портфеле компании 46 объектов. По данным Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 кв.м, 2738 квартир. Большинство проектов было введено в эксплуатацию досрочно. Высокий уровень надежности ГК «Расцветай» как застройщика подтверждает доверие ведущих банков, которые выделяют многомиллиардное финансирование на проекты компании. ГК «Расцветай» обладает одним из самых объемных земельных банков в Новосибирске. В активе – участки под комплексное освоение и новые проекты, при этом в сферу интересов застройщика входят и другие привлекательные регионы России – Москва и Московская Ленинградская области. В объектах ГК «Расцветай» приобрели уже около 10 тыс. квартир. Более пяти тысяч семей уже справили новоселье или делают ремонт.

Центр продаж квартир компании ГК «Расцветай»:

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 8а

Тел. +7 (383) 255-88-22

спб.гкрасцветай.рф

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*При условии комплексного страхования.

Подробные условия по ипотечному кредитованию уточняйте по телефону +7 (383) 255-88-22

** Расчет действителен на момент публикации.

Стоимость квартиры – 5 млн, 35 кв.м. ПВ -15% от стоимости квартиры.

Срок ипотечного кредита 30 лет.

***Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); ПАО Сбербанк; АО Альфа-Банк и др.

ООО СЗ «Ирис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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