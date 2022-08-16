На международном форуме «Технопром», который пройдет 23-26 августа в Новосибирске, эксперты обсудят программу импортозамещения в сфере медицины. К участию в панельной дискуссии, посвященной проблемам производства оборудования лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний, приглашены ведущие онкологи, руководители научных институтов, а также компании по производству медицинского оборудования из разных городов России.

На панельной дискуссии «Лучевая терапия: от импортозамещения к технологическому суверенитету» ее участники обсудят такие темы, как государственное стимулирование промышленного производства медицинсĸого оборудования, а также что нужно сделать, чтобы импортозамещение стало легким и быстрым для российского производителя. Кроме того, участники проанализируют, почему не удалась первая попытка импортозамещения и другие вопросы. Модерировать дискуссию будут академик Российской академии наук, директор «Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук» Евгений Чойнзонов и академик РАН, и. о. ректора Южно-Уральского медицинского университета (Челябинск) Андрей Важенин. К участию в дискуссии приглашены представители федеральных министерств и ведомств, госкорпораций Ростех и Росатом, разработчики новых образцов медицинского оборудования, ученые, руководители вузов, онкологических клиник России и Казахстана, представители бизнеса из Индии, Белоруссии и других стран.

«Сегмент лучевой терапии выбран неспроста, – рассказал «Континенту Сибирь» инициатор секции «Оборудование лучевой терапии в фокусе технологического суверенитета» директор ООО «Сибмер» Сергей Кошечкин, – радиационная медицина в 70-80-е годы ХХ века в СССР была признанным мировым лидером и нашей национальной гордостью. А сегодня свыше 90% оборудования для диагностики и лечения рака, вплоть до обычных радиационных источников производится в зарубежных странах».

Как рассказал Сергей Кошечкин, его компания подготовила программу по импортозамещению медицинского оборудования, которая включает в себя разработку собственного оборудования и организацию его производства в России. «С учетом результатов обсуждения, готовы ее реализовать», – подчеркнул Сергей Кошечкин.

Среди участников панельной дискуссии – заведующий лабораторией, Института ядерной физиĸи им. Г.И. Будĸера СО РАН Сергей Таскаев, торговый представитель Торгового представительства Российсĸой Федерации в Республиĸе Индия Александр Рыбас, диреĸтор ООО «РОИСИС» Геннадий Горлачев, диреĸтор ООО «Иргень» Константин Бочко, диреĸтор ФГБУ «НМИЦ им. аĸадемика Е.Н. Мешалĸина» Минздрава России Алеĸсандр Чернявский и другие.

Напомним, основная тема «Технопрома-2022» в Новосибирске – «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России».