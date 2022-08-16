К преследуемой за твит новосибирскому депутату Пироговой пришли силовики

Во вторник, 16 августа, стало известно об обысках дома у депутата новосибирского горсовета Хельги Пироговой, проходящей по уголовному делу о фейках о Вооружённых Силах РФ. Об этом сообщили представители политического объединения «Коалиция-2020».

О том, что оперативные мероприятия проходят в доме Хельги Пироговой, сообщила в своём Telegram-канале её коллега по объединению «независимых» депутатов новосибирского горсовета Светлана Каверзина.

«Обыск в доме у Хельги Пироговой», — написала она во вторник.

Кроме того, Telegram-канал «Коалиции-2020» в тот же день сообщил, что обыски проходят у родственников Пироговой.

Напомним, что Хельга Пирогова в данный момент находится за пределами России – после возбуждения в отношении неё уголовного дела в конце июля она уехала в Тбилиси. Депутат проходит по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ — публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, который провёл Следственный комитет РФ после обращения новосибирских депутатов к главе ведомства Александру Бастрыкину. Народные избранники пожаловались на пост Пироговой в социальных сетях, где она в провокационной форме высказалась о погибших участниках военной спецоперации на Украине.

В начале августа МВД РФ объявило Хельгу Пирогову в розыск.