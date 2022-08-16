20 сентября 2022 года на общем собрании членов Академии наук пройдут выборы президента РАН. Один из кандидатов, выдвинутый Сибирским отделением РАН – директор Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН академик Дмитрий Маркович. Ключевыми задачами на сегодня он считает преодоление хронического недофинансирования науки, рассогласованности работы структур управления наукой, а также построение моделей развития экономики на собственной технологической базе.

Дмитрий Маркович встретился со своими коллегами из институтов Академгородка в рамках очередного заседания Клуба межнаучных контактов 12 августа. В ходе выступления он поделился своим видением наиболее актуальных задач, стоящих сегодня перед РАН и российской наукой в целом.

Прежде всего, это хроническое недофинансирование науки (сегодня на все научные исследования и опытно-конструкторские разработки в совокупности тратится около одного процента ВВП), а также неготовность экономики страны к восприятию результатов научно-исследовательской деятельности. «В результате, на высокотехнологичную продукцию в нашем экспорте приходится менее 2 %, а лидером по этому показателю стал Китай с его 27,8 %. Причем еще тридцать лет назад Китай сильно уступал тем, кого сейчас он обгоняет с большим отрывом. И для всех нас это пример, что все возможно при правильном подходе к делу», – подчеркнул Дмитрий Маркович.

Ученый также обратил внимание на одну тревожную тенденцию: если еще весной, когда началось санкционное давление на Россию, казалось, что оно станет стимулом ускоренного курса на достижение технологического суверенитета, то сейчас снова начинает усиливаться тренд на закупки импортной продукции через различные каналы. По мнению академика, одна из задач РАН – аргументированная критика такого подхода и построение моделей развития экономики на собственной технологической базе.

В числе других проблем ученый отметил рассогласованность работы структур управления наукой, число которых растет, дисбаланс развития научно-образовательной инфраструктуры (что создает риски концентрации высококвалифицированных кадров в нескольких мегаполисах страны) и продолжающуюся научную эмиграцию, с которой нужно бороться не запретами, а улучшением условий работы и жизни для ученых, прежде всего, молодых.

Эксперты не считают Дмитрия Марковича фаворитом гонки за кресло главы РАН, ссылаясь на то, что он мало известен среди московских ученых, составляющих большинство среди голосующих. Однако, как отметил председатель СО РАН Валентин Пармон, в истории Академии наук уже были подобные прецеденты. «Я хотел бы напомнить, что последним президентом Академии наук СССР был наш человек, Гурий Иванович Марчук, который ранее сменил Михаила Алексеевича Лаврентьева на посту руководителя Сибирского отделения Академии наук», – напомнил Валентин Пармон.