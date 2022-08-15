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Новый сезон Новосибирского оперного театра откроет премьера драмы об эпохе Ивана Грозного
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Губернатор Усс назначил своих членов конкурсной комиссии по выбору мэра Красноярска
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Сентябрьскую погоду прогнозируют синоптики в регионах Сибири
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Генеральный директор «Авито»
Директор ПАО «Национальная Cеть Доступных Кофеен «Подорожник»»
Первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области
Основатель SHMIDT CONSULTING
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