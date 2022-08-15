В Новосибирске сотрудники РЖД пойдут под суд за взятку в значительном размере

Должностные лица ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) предстанут перед судом в Новосибирской области по делу о взяточничестве. Обвиняемые получили 300 тыс. рублей от главы строительной фирмы.

Правоохранители утвердили обвинительное заключение в отношении начальников Новосибирской и Барабинской дистанций энергоснабжения Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению — структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».

Они обвиняются в совершении преступления по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в период с 2019 по 2020 годы обвиняемые получили от руководителя строительной фирмы по 150 тыс. рублей за общее покровительство организации и оказание содействия при выполнении строительных работ. Компания выполняла субподрядные работы по капремонту объектов ОАО «РЖД».

В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ уточнили, что деньги были переданы фигурантам за помощь, связанную с ускорением предоставления отключений электроэнергии для производства строительно-монтажных работ. Уголовные дела направлены в Железнодорожный районный суд Новосибирска и Барабинский районный суд региона для рассмотрения по существу.