В центре Новосибирска ограничат стоянку автотранспорта

На улице Фрунзе в Новосибирске с 29 августа ограничат стоянку транспортных средств. Как объяснили в мэрии, мера введена с целью обеспечения безопасности.

Ограничения автостоянки затронет нечётную сторону улицы Фрунзе от Каменской до Мичурина, здесь будет работать эвакуатор, пояснили в муниципалитете. На этом участке установят соответствующие дорожные знаки.

«Ограничения устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда пассажирского транспорта», — отметили в мэрии Новосибирска.

Напомним, что в Новосибирске до конца сентября изменены маршруты городского транспорта из-за закрытия дороги на улице Островского. В настоящий момент такая мера касается движения автобуса №44 («Диагностический центр – Затулинский ж/м») и маршрутного такси №19 («ПАТП-9 – ПкиО «Заельцовский»).

Автобус № 44 на участке от улицы Кропоткина до улицы Светлой в прямом направлении будет ходить по улице Ипподромской, в том числе в верхней зоне, с разворотом на пересечении с улицей Гоголя, а также по улицам Демьяна Бедного, Алейская, Кольцова, Войкова и Островского, далее по действующей схеме. В обратном направлении — по улицам Островского, Войкова, Кольцова, Алейская, Демьяна Бедного, Ипподромская, далее по действующей схеме.

Маршрутка № 19 на участке от улицы Кропоткина до улицы Светлой в прямом направлении пройдёт по улицам Николая Островского, Войкова, Кольцова, Алейская Демьяна Бедного, Ипподромская (верхняя зона), Ипподромская, далее по действующей схеме. В обратном направлении — по улицам Ипподромская, в том числе по верхней зоне, с разворотом на пересечении с улицей Гоголя, по улицам Демьяна Бедного, Алейская, Кольцова, Войкова, Николая Островского, далее по действующей схеме.