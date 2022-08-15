Сентябрьскую погоду прогнозируют синоптики в регионах Сибири

Осеннюю погоду прогнозируют в ближайшие дни синоптики в регионах Сибири. Дневная температура воздуха в отдельных субъектах СФО составит до +12…+15 градусов.

Сентябрьскую погоду прогнозируют синоптики в отдельных регионах Сибири, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Речь идет, в частности, о Томской, Кемеровской и Новосибирской областях.

«Регион, где очень нестабильная и холодная погода прогнозируется, — это юг Западной Сибири. В Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае, Хакасии, Туве, южной половине Красноярского края температура будет опережать развитие на три-четыре недели, то есть там будет сентябрьская погода», — сказал специалист.

По словам Романа Вильфанда, в Новосибирской области днем температура воздуха составит +13…+18 градусов в течение рабочей недели, в Кемеровской области — 12…18 градусов выше нуля.

В Алтайском крае и Хакасии 15 августа синоптики прогнозируют 20…23 градуса тепла, после — +15…+19 градусов. На юге Красноярского крае в ближайшие дни столбик термометра будет держаться на отметке +17…+18 градусов.

Отмечается, что ночи в регионах Сибири будут прохладные. Так, в частности, в Новосибирской области ночная температура воздуха составит +5…+10 градусов, в Хакасии — 4…9 градусов выше нуля.