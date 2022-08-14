30-этажный дом возведут в Тихом центре Новосибирска

Новый 30-этажный дом построят в Железнодорожном районе Новосибирска. Возведением объекта недвижимости займется компания новосибирского застройщика Владислава Крючкова.

Мэрия выдала компании разрешение компании «Альгеба» на строительство нового жилого дома на улице Максима Горького в микрорайоне Тихий центр Новосибирска. Соответствующая информация размещена на муниципальном портале Новосибирска 10 августа.

Согласно документам, объект недвижимости будет иметь высоту почти 100 метров, в нем будет 30 этажей. Общая площадь дома составит более 23 тыс. кв.м., площадь участка — 5,2 тыс. кв.м. Отмечается, что в здании разместят 129 квартир, из которых почти 100 являются 3- и 4-комнатными студиями. Кроме того, разрешением на строительство запланировано возведение подземной автостоянки на 127 машино-мест.

По данным сайта «Роскадастр», земельный участок с кадастровым номером 54:35:021235:1236 расположен в Тихом центре Новосибирска вблизи проезда Виктора Ващука, его кадастровая стоимость оценивается в 36,2 млн рублей. Разрешение на строительство действует до 31 декабря 2024 года.

По данным Rusprofile, ООО «Альгеба» зарегистрировано в 2006 году, генеральным директором организации выступает Наталья Хаминич. Компания входит в группу компаний «СибирьИнвест», ее учредителем является известный новосибирский девелопер Владислав Крючков. Одним из наиболее интересных в реализации проектов бизнесмена является жилой комплекс Milk House, построенный на территории бывшего молочного завода.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о строительстве новой гостиницы в Октябрьском районе города. Здание гостиницы – семиэтажное с одним подземным этажом. Количество номеров – 33.