Стала известна стоимость проведения Парада российского студенчества в Новосибирске. На выполнение работ по техническому сопровождению мероприятия новосибирские власти направят почти 10 млн рублей.

В Новосибирске объявили аукцион на оказание услуг по техническому сопровождению Парада российского студенчества, который состоится 10 сентября в Новосибирске. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик установит три сцены, в том числе площадки для выступления DJ и приветствия участников мероприятия. Главную сцену события разместят на площади Ленина для проведения концертной программы. На мероприятии будут организованы видеотрансляция, видеосъемка, а также фейерверки —продолжительность последних на составит не менее 12 минут.

Победитель аукциона должен разработать дизайн декораций, обеспечить работу, в частности, режиссера, сценариста, фотографов, региональных и федеральных ведущих. Запланированы выступления творческих коллективов и «популярного артиста российской эстрады» — хедлайнера.

«Хедлайнер утверждается заказчиком. Выступление осуществляется в соответствии с собственной произвольной программой, но исключает из репертуара (тексты песен) и речи артистов спорные темы (политика, экстремизм, психотропные вещества, ненормативная лексика, вражда и насилие, сексуальный контекст и т.д.). Все костюмы хедлайнера согласовываются с заказчиком», — указано в документах. Время выступления артиста составит не менее 40 минут.

Заказчиком контракта на оказание услуг по техническому сопровождению Парада является ГБУ Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив», начальная цена закупки составляет более 9,6 млн рублей. Источником финансирования выступают средства бюджетных учреждений.

Напомним, из-за эпидемиологической ситуации мероприятие не проводилось в городе два года. Как сообщает пресс-служба министерства образования Новосибирской области, участники события соберутся у ГПНТБ, после чего колонна студентов начнет движение по улице Кирова и Октябрьской магистрали.

Завершится шествие на площади имени Ленина, где первокурсники произнесут клятву. Масштабное мероприятие приурочено к празднованию 85-летия Новосибирской области.